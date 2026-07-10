00940、00400A 一日填息

台股ETF密集除息潮來了，儘管台股昨（9）日受到美伊停火協議再掀波瀾影響，再度震盪翻黑，不過在類股輪動之下，多頭火種仍不滅，其中，打頭陣的元大台灣價值高息（00940）、主動國泰動能高息（00400A）完成一日填息。

元大台灣價值高息和主動國泰動能高息皆在昨天除息，每受益權單位分別除息0.05元和0.12元，單月配息殖利率0.39%和0.83%，領息日在8月3日、7月31日。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，輝達搶進CPU市場，有望持續帶動台鏈後市看漲，台股大盤在結構上明顯集中於AI產業，加上近期的波動錯綜複雜，美國利率政策、地緣政治與AI估值擔憂時刻牽動台股走勢，使目前大盤短期表現較為敏感，短線市場波動加劇，投資策略更應兼顧成長與防禦。

不過，在AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝等長線成長題材支撐下，企業獲利動能仍具韌性，預期台股回檔幅度相對有限，中長期仍維持偏多格局。

隨著AI重心從訓練走向推理，伺服器架構正逐步邁向CPU與GPU整合運算，輝達藉由Vera CPU加速切入處理器市場，不但成功拿下AI新創公司Perplexity訂單，反映市場對其AI平台策略的接受度持續提升，也可望帶動台積電先進製程接單動能延續。

相較於以搶占既有CPU市占為目標，輝達更希望透過Vera打造完整的AI運算生態系，擴大AI原生伺服器市場規模，進一步鞏固其在AI基礎建設的主導地位。由於台灣具備完整且強大的硬體供應鏈，包括電源龍頭大廠台達電、散熱巨擘奇鋐，以及國巨等周邊零組件皆有利可圖。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。