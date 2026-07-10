永豐00410A 下周一開募

永豐投信推出主動永豐科技趨勢（00410A），預計13至17日展開募集，發行價10元，每半年配息。00410A是永旗下首檔主動式ETF，採用「WIN」選股策略，掌握本波AI供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會。

「WIN」策略包括三大面向。W是指「策略布局」（Wise Strategy），依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性之族群，透過相對集中持股，以期有較佳投資績效。

I是「瞄準趨勢」（Innovative Tech），00410A將緊扣AI升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。永豐投信統計，過去十年，前二分之一台股科技型主動基金平均大漲1,006%，遠高於台灣加權指數的441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。

N是「專業團隊實力」（Notable Team）。永豐投信指出，00410A投研團隊深度研究產業與企業基本面，以專業「RICHED」六大指標（財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率），幫助投資人從1,800檔上市櫃公司篩選具競爭力的科技股，並隨景氣階段調整配置。

永豐投信認為，台股第四次科技牛市截至今年5月累計漲幅達203%，漲勢主要集中AI相關族群，強弱差異明顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。