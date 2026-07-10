台股 ETF 雙族群 犀利

台股近期震盪劇烈，但今年以來大盤指數仍上漲56.59%，在高人氣的92檔台股ETF中，有52檔績效勝過大盤，今年報酬率超過100%者有八檔，台灣加權正2及半導體科技主題各占一半。

觀察八檔今年來報酬率逾一倍的台股ETF中，群益臺灣加權正2（00685L）漲幅124.7%居冠，元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2及富邦臺灣加權正2報酬率也超過100%；報酬率緊接其後的兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益及富邦台灣半導體則皆是半導體主題型。

群益投信台股ETF研究團隊提醒投資人，投資台股正2 ETF需要先有充分了解，例如其運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

此外，今年來半導體、科技股成長行情佳，投資人也可以選擇結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，中長期來看，AI熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。

台股正2 ETF可以採長線與短線操作策略，長線投資以部分資金定期投入，並不建議以一次全押的操作方式介入。

至於偏短線操作的投資人則應避免盲目追價，較合適的策略是指數回測月線附近支撐時，再尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會。

兆豐投信表示，AI最終落地實踐必須高度仰賴台灣的硬體製造實力。兆豐台灣晶圓製造ETF百分之百聚焦於台灣最核心的半導體與晶圓代工企業，在中、上游的配置比重高達八成以上。

這檔ETF的第一大持股台積電擁有頂尖的先進製程，其他持股還有聯電、世界先進等成熟與特殊製程，更納入邊緣運算與終端晶片設計翹楚聯發科，以及封測龍頭日月光投控等，掌握台灣半導體核心成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。