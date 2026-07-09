鎖定AI供應鏈 永豐投信發行首檔主動式ETF

永豐投信今日宣布推出旗下首檔主動式ETF-永豐台灣科技趨勢主動式ETF，預計本月13至17日展開募集，發行價每股新台幣10元。該檔ETF聚焦台灣科技產業，將掌握本波AI供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會；永豐投信也分析，台灣ETF市場正逐步從「規模競爭」走向「策略競爭」，相較被動式ETF，主動式ETF在市場波動加劇期，具備即時調整持股與資產配置之優勢，未來有望成為資產配置的重要方向。

永豐投信指出，新發行的00410A ETF，在策略布局方面將依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性的族群，透過相對集中持股，以期有較佳的投資績效。永豐投信也認為，台股結構正在轉型為「AI產業鏈輪動」，例如電子零組件與玻璃陶瓷族群在前五月就分別上漲140％與99％，面對AI應用快速演進，如果單純依賴歷史數據與被動追蹤指數，較難即時反應科技股輪動節奏，這也是主動式ETF的優勢。

在趨勢上，00410Ａ則緊扣 AI 升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。對此永豐投信也特別引過去10年統計指出，前1/2台股科技型主動基金報酬約1006%，高於台灣加權指數的441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。00410Ａ這次也以財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率等六大指標從1800檔上市公司裡選出投資標的。

永豐投信表示，尤其台股第四次科技牛市截至今年5月累計漲幅已達203％，漲勢主要集中AI相關族群，強弱差異明顯，00410A除採用主動選股機制外，亦規劃半年配息機制及導入收益平準金機制，期望在追求資本成長同時，可望兼顧穩健投資體驗，並協助投資人掌握台灣科技產業長期成長契機。

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