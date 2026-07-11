006208配息比0050高3倍⋯1000萬本金就能退休！網不認同：市值型ETF重點是資產成長

元大台灣50(0050)完成分割後，市值型ETF再度成為投資人討論焦點。一名Dcard網友發文比較0050與富邦台50(006208)最新配息，認為006208殖利率明顯較高，只要累積1000萬元本金，投入006208每年可望領取近40萬元股息，甚至足以支撐退休生活。不過文章曝光後，留言區幾乎一面倒提出質疑，認為原PO忽略配息機制、股價變化及本金累積難度。

原PO指出，006208本次每股配息4.75元，以股價246.15元計算，殖利率約1.93%；相較之下，0050分割後每股配息0.6元，以106.05元股價計算，殖利率僅約0.57%，認為006208配息率超過0050三倍。他進一步推算，若持有1000萬元006208，每年兩次配息合計約可領近40萬元，相當於每月約3.3萬元被動收入，因此認為40歲前若能存到1000萬元，便有機會考慮退休。

然而，多數網友認為，原PO比較方式過於簡化，最大的問題在於假設未來配息金額固定不變。有人指出，ETF配息每次都可能不同，0050本來就有「一次配多、一次配少」的特色，加上分割後配息金額自然下降，不能直接與分割前相比，也有人提醒，市值型ETF的重點本來就是資產成長，而非追求高配息。

不少留言更直接吐槽原PO的推論，笑稱「世界欠你一座諾貝爾經濟學獎」、「原來重大發現是本金愈多、領得愈多」。有人反諷，如果有1億元存定存，每年利息更多；也有人表示，若有10億元，每年領到的收益甚至足以持續買房收租，認為這種推算本身並沒有太大意義。

此外，也有不少網友質疑「1000萬元本金不難」的說法過於脫離現實。有人計算，若18歲開始單純靠存錢，要在40歲前累積1000萬元，每月得存下約4萬元，對多數受薪族而言並不容易。另有網友提醒，006208殖利率不到2%，其實與定存利率差距有限，卻還需承擔股價波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。