0056＋00878＋00919自主加薪的底氣！艾蜜莉：存股不是追求暴富、而是讓生活更有餘裕

不知道大家有沒有這種感覺：物價漲得很有感，薪水漲得很骨感。

房租、便當、交通、日用品，每一樣都默默變貴，但薪資條上的數字，好像永遠都很淡定。

最近有一位朋友就跟我說：「唉，Emily妳知道嗎？我工作五年了，最近終於鼓起勇氣跟老闆提加薪，結果居然被他無情拒絕。我真的有夠傷心，明明工作量越來越多，生活開銷也越來越高，但薪水就是卡在原地」我聽完心有戚戚焉。

現實很殘酷：你可以很努力，但老闆不一定會幫你加薪。

所以我就跟他說：「老闆不給你加薪，如果你能力夠、機會也對，當然可以考慮找機會跳槽，去找一個更願意肯定你價值的地方。但如果你暫時還不想換工作，那也可以開始建立一套系統，慢慢幫自己加薪。」

他愣了一下問我：「什麼系統？」

我說：「一個可以讓你每個月多1萬元現金流的系統啊。」

這1萬元，不一定會讓你馬上財富自由，也不會讓人生瞬間開外掛。但它會讓你買東西時少一點猶豫，繳帳單時少一點壓力，月底看帳戶時多一點安全感。

我們先不把目標訂太遠，先設定每個月可以多一筆1萬元現金流就好。

那到底要怎麼做？如果你平常工作已經很忙，沒有時間天天看盤，也不想每天燒腦選股，那高股息ETF，會是相對好上手的一種選擇。

高股息ETF最大的好處，就是相對簡單。不用天天盯盤，不用自己從幾百檔股票裡面挑個股，錢投入之後，時間到了就有機會領到配息。

對忙碌的上班族來說，它確實是一個比較好上手的現金流工具。

假設一樣想要每個月多1萬，一年就是12萬，如果用最近高股息ETF常見的年化殖利率10%去抓，大概需要準備120萬左右的本金。

當然，這只是粗估，不是保證每年都固定領10%，因為殖利率會變，配息會變，股價也會變。

所以新手一定要記得，高股息ETF不是定存，配息也不是保證薪水。

那120萬是不是一定要一次拿出來？當然不用。

120萬也是慢慢累積出來的，不是每個人一開始就有一大筆本金。如果你手上已經有一筆資金，我會比較建議用分批投入的方式。

例如把資金拆成12到24期，每個月固定買一點，如果市場明顯拉回，再用預留資金慢慢加碼。

這樣做不一定會買在最低點，但至少可以避免一開始就把自己壓力拉滿。

但如果你是每個月只能拿出一筆錢來累積的人，也不用擔心，重點不是一開始就湊到120萬，而是先讓自己開始累積部位。

每個月固定投入，加上配息再投入，讓資產慢慢滾大，只要時間夠長，複利的效果就會慢慢出來。

像我自己平常比較常關注的高股息ETF三兄弟，例如0056、00878、00919，它們各自都有不同的選股邏輯和配息節奏，如果搭配起來，剛好有機會讓每個月都有股息入帳。

例如說：0056元大高股息，通常在2月、5月、8月、11月配息。

00878 國泰永續高股息，通常在3月、6月、9月、12月配息。

00919 群益台灣精選高息，通常在1月、4月、7月、10月配息。

這樣看起來，幾乎每個月都有一筆現金流入帳，但要記得，實際配息金額和發放時間，還是要以投信公告為準。

而且高股息ETF拚的，不是今天買、明天領、後天財富自由，它拚的是耐心，你能不能持續投入，能不能在市場波動時不亂賣，能不能把配息再投入，讓資產慢慢滾大，這才是高股息ETF真正有威力的地方。

每個月多1萬，聽起來好像不是什麼誇張的目標，但如果這1萬能讓你買東西時少一點猶豫，繳帳單不用那麼緊，生活多一點選擇權，那它其實就是很有感的改變。

後來我那位朋友聽完，苦笑著跟我說：「所以老闆不加薪，我就自己幫自己加薪，是這個意思嗎？」

我說：「沒錯，老闆不一定會每年幫你加薪，但你可以開始打造一套自己的加薪系統。」

投資不用一開始就想著財富自由，先讓生活越來越自由，就已經很值得了。

先讓自己每個月多一筆現金流，等這筆現金流慢慢養胖了，再往2萬、3萬前進，一步一步來，反而走得最遠。

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