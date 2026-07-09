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00400A規模狂飆177％！杉本點「僅2成台股贏大盤」：交給主動式ETF經理人出擊

聯合新聞網／ 杉本來了
台股近年雖受惠於AI大浪，但資金高度集中，截至5月底全台僅有不到兩成企業表現超越大盤。記者余承翰／攝影
台股近年雖受惠於AI大浪，但資金高度集中，截至5月底全台僅有不到兩成企業表現超越大盤。記者余承翰／攝影

隨著科技產業迅速洗牌，AI發展焦點正從大型語言模型邁向具備自主執行能力的「AI Agent（人工智慧代理）」時代，財經Youtuber杉本指出，台股近年雖受惠於AI大浪，但資金高度集中，截至5月底全台僅有不到兩成企業表現超越大盤。

在產業轉速加快的結構下，傳統以市值為依據的被動式ETF，恐難以及時捕捉成長初期的潛力股。

杉本表示，當企業導入代理系統後，AI能自主執行複雜工作流程，並透過累積的數據優化模型，形成擴大需求的正向循環，這波浪潮也全面推升高效能運算、資源擴充及終端裝置升級。

然而，這場AI熱潮並非雨露均霑。數據顯示，台股上市公司僅約180家個股表現優於大盤，佔比不到兩成。

其中欣興漲幅接近380%最突出，致茂、台光電等個股漲幅也突破200%，相較之下，權值龍頭台積電約50%的漲幅已非最高代表。

杉本點破，被動式ETF往往以市值作為篩選條件，容易錯過未達市值規模的初期潛力股。

對此，國泰投信推出台股主動式ETF「主動國泰動能高息（00400A）」提供了不同選擇。

杉本點出，00400A透過專業經理團隊動態調倉，投資佈局聚焦AI相關產業鏈。

前十大成分股如聯發科、台光電、台積電、台達電等，皆高度連結「AI大腦」、「超級機房與基礎建設」以及「終端應用升級」三大方向，既納入台積電等強勁標的，也靈活篩選具營運韌性的企業以利收益防守。

在AI產業動能推動下，00400A截至2026年6月18日，基金規模已來到新台幣224.65億元，較4月初掛牌時大幅成長143億元，漲幅達177.67%，受益人數突破11萬人。

最後，杉本提醒投資人，00400A已發布首次收益分配公告，除息交易日為7月9日，預定發放日則為7月31日。面對快速變化的市場，主動式投資策略提供了動態調整的思維，是參與台股成長的另一種選擇。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息

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