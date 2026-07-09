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避開國巨修正 大華銀 ETF 00918靠這指數優勢逆市抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股被動高股息ETF表現。(資料來源：CMONEY，資料日期：2026/6/30)
台股被動高股息ETF表現。(資料來源：CMONEY，資料日期：2026/6/30)

大華優利高填息30 ETF 經理人郭修誠表示，大華優利高填息30（00918）近期換股操作展現高度果斷的策略，成功幫助投資人避開國巨*（2327）的急跌風險。原本持有約15,700張、權重近15%的國巨，在6月底至7月初短短三個交易日內即全數出清，成交均價落在約1,140元的相對高點。隨後國巨股價一路走跌，截至7月8日累計跌幅達21.84%，跌破900元大關。這次精準調節，不僅讓基金避開大型權值股的修正，更在同期大盤下跌2.53%的背景下，逆勢小幅上漲0.13%，展現強悍的抗跌與防禦實力。

這次靈活的避險與換股操作，正是得益於 00918 所追蹤的大華優利高填息30指數優勢。

優勢一：「高股息」與「高填息」雙重篩選機制： 該指數不僅聚焦於企業的股利配發率與殖利率（高股息），更將「填息歷史紀錄」納入核心成分股的篩選關鍵。此舉能有效剔除過去「贏了股息、輸了價差」的虛胖股，確保所選成分股具備強勁的填息實力與股價下檔支撐。

優勢二：定期的靈活審核與成分股調整： 指數具備嚴謹且即時的定期檢視機制。當成分股的流動性、股利前景或填息趨勢發生變化時，能依循指數邏輯進行高效率汰弱留強，這也是本次能趕在國巨急跌前全數出清、成功鎖定獲利的關鍵制度化保障。

郭修誠指出，從最新調整後的持股結構來看，00918 展現了在科技、金融與航運板塊的均衡配置，兼具「成長性」與「防禦力」：科技類股部分，華碩（2357）、廣達（2382）、瑞昱（2379）、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）等公司，均受惠於 AI 應用的快速擴展。AI 伺服器需求持續攀升，推動廣達、緯穎等代工廠營收大幅成長；晶片設計與網通解決方案的需求，亦為瑞昱等半導體公司帶來長期利多。此外，在 AI PC 概念帶動下，PC 與周邊市場逐步回溫，華碩、技嘉等品牌大廠同步受惠。這些持股不僅與全球 AI 投資浪潮緊密連結，更是基金未來追求資本利得的重要引擎。

在傳產與防禦配置方面，航運股如長榮（2603）、長榮航（2618）與華航（2610），在全球貿易復甦與旅運需求回升下，提供強勁的營收彈性；金融股如彰銀（2801）、第一金（2892）、台新金、中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）與永豐金（2890），合計權重則超過 30%，在利率環境趨穩與金融業獲利改善的背景下，為基金提供穩定的現金流與高度防禦性。

大華優利高填息30（00918）憑藉指數本身的填息篩選優勢，構建出「優利＋填息」雙軌並進的資產配置。隨著 AI 應用持續擴展，搭配金融與航運板塊的利多支撐，預期 00918 未來將持續展現其指數特有的靈活與抗跌韌性，成為投資人在震盪市況中掌握息利雙收的經理首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 國巨 00918大華優利高填息30 ETF

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