009803績效勝過0050、006208！阮慕驊：全年殖利率有望上看8％

財經專家阮慕驊在臉書發文指出，台股市值型ETF霸主元大台灣50（0050）規模已突破2.2兆元，堪稱「酷斯拉」等級；規模第二的富邦台50（006208）雖有4,630億元規模，但與0050相比仍相差懸殊。不過阮慕驊強調，買ETF不能只看規模與流動性，報酬績效才是投資人最關心的關鍵。

阮慕驊統計至7月第一週的數據顯示，0050今年以來資本利得65.17%、息收2.33%，總報酬率達67.5%；006208資本利得67.46%，因預計7月16日配發上半年股息4.75元使息收暫計為零，總報酬率為67.46%。兩大市值型老大哥績效旗鼓相當且明顯勝過大盤，但他先前追蹤、規模不到40億元的玉山市值動能50（009803），同期資本利得達68.59%、息收6.82%，總報酬率高達75.41%，績效勝出近8個百分點。

阮慕驊分析，009803在6月中旬換股呈現「11進11出」，換進不少載板與半導體設備權值股。調整後第一大權值股仍是台積電（41.37%），第二、三大分別為聯發科（6.2%）與台達電（3.8%），前十大權重股還包含國巨與日月光。他認為該成分股採取「穩中求勝」策略，不會過度重押單一個股，也未漏掉具未來性的標的。

在配息策略方面，009803採季配息（3、6、9、12月），最近一次在6月配發0.5元且3天即完成填息，今年兩次配息累積股息殖利率已達3.93%。阮慕驊預估，若下半年維持相同水準，今年全年股息殖利率可望達近8%。

相較於0050近期發布的股息大縮水、今年股息殖利率不到2%，阮慕驊也預估006208今年全年不容易超過5%；因此，009803光是上半年就有近4%的股息殖利率，表現相對亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。