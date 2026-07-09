第四波科技牛市推動台股新高 永豐 00410Ａ啟動募集

永豐投信9日宣布推出旗下首檔主動式ETF-永豐台灣科技趨勢主動式ETF （00410A）預計7月13~17日展開募集，發行價每股新台幣10元。該檔ETF聚焦台灣科技產業，採用「W.I.N」選股策略，掌握本波AI供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會。

台股作為全球AI供應鏈核心，主計處調高台灣2026年GDP成長預估值至9.64％。台股結構正在轉型為「AI產業鏈輪動」以前五月為例，電子零組件與玻璃陶瓷族群就分別上漲140％與99％表現名列前茅。永豐投信表示，面對AI應用快速演進，如果單純依賴歷史數據與被動追蹤指數，較難即時反應科技股輪動節奏。

「W.I.N」策略包括三大面向：

「策略布局」（Wise Strategy）：依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如，台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性的族群，透過相對集中持股，以期有較佳投資績效。

「瞄準趨勢」（Innovative Tech）：00410Ａ緊扣 AI 升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。過去10年統計，前二分之一台股科技型主動基金報酬約1006%，高於台灣加權指數的441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。

「專業團隊實力」（Notable Team）：00410Ａ集結優秀投研團隊，深度研究產業與企業基本面，以專業「RICHED」六大指標(財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率)，宛如專業駕駛，幫助投資人從1800檔台灣上市櫃公司篩選具競爭力的科技股，並隨景氣階段調整配置。

台灣ETF市場正逐步從「規模競爭」走向「策略競爭」，相較被動式ETF，主動式ETF在市場波動加劇期，具備即時調整持股與資產配置之優勢，未來有望成為資產配置的重要方向。

台股第四次科技牛市截至2026年5月累計漲幅已達203％，漲勢主要集中AI相關族群，強弱差異明顯。00410A除採用主動選股機制外，亦規劃半年配息機制及導入收益平準金機制，期望在追求資本成長同時，可望兼顧穩健投資體驗，並協助投資人掌握台灣科技產業長期成長契機。提醒投資人仍應評估經濟市場狀況及自身風險承受度，並可至永豐投信官網查詢基金相關資訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。