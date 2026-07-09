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009803掛牌迄今暴漲121％！莎莉「超強動能」：最新配息0.5元3天火速填息

聯合新聞網／ 張家麒
莎莉分析009803玉山市值動能50掛牌至今大漲121%且最新配息3天即完成填息，強調其透過Smart Beta動態調整價值與動能因子，能有效提升市值型ETF的報酬潛力。圖／本報資料照片
莎莉分析009803玉山市值動能50掛牌至今大漲121%且最新配息3天即完成填息，強調其透過Smart Beta動態調整價值與動能因子，能有效提升市值型ETF的報酬潛力。圖／本報資料照片

理財達人「想退休的莎莉」在影音內容中分享，投資市值型ETF若加入動能篩選因子，往往能帶來更具彈性的報酬表現。

她點名一檔同時兼具市值、動能與價值三大因子的標ETF玉山市值動能50（009803），該檔ETF自掛牌至今，股價已大幅成長121%，在市值型ETF中表現相當亮眼。

此外，009803在最新一季配發了0.5元的現金股利，不僅展現豐厚的股價成長實力，也兼顧了存股族對現金流的期待，且僅花費短短3個交易日便完成填息，展現強勁的填息動能。

莎莉深入分析009803的選股邏輯指出，它並非單純依據台灣前50大市值進行盲目投資，而是先篩選出流動性佳、且近兩年持續維持獲利成長的公司；接著再評估市值規模以及近三年的市值成長表現，等同在傳統市值型ETF的基礎上再加一層嚴格的篩選機制。

009803最大的特色在於導入「Smart Beta」的價值與動能動態調整：

在每年6月成分股定審時，會比較重視「價值因子」，主動提高相對被低估的公司權重

而在12月定審時，則轉為重視「動能因子」，加重調整並追隨表現較好的市場強勢股

透過這種動態權重調整，009803有望在市值型配置中，進一步為投資人追求更具超越大盤的超額報酬。

◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 ETF 季配息

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