50歲才開始投資太遲？懸緝思維精算20年複利：月存5千元資產默默破200萬

「50歲投資還得來及嗎？」網路上，我常看到是這樣的發言，都已經活到50幾歲這把年紀了，投資對他來說已經沒有太大意義。

但我想跟有這樣想法的人說：不要輕視複利的威力，現在醫學科技那麼發達，如果你沒有任何的慢性病或者癌症，科技足以支撐你活到80歲，甚至更高。

換算一下讓你看：如果在50歲時，每月定期定額5000元，買入年報酬5%的ETF，並將5%報酬再投入，經過20年總資產會是多少？

最終資產：2,037,689元 總投入本金：1,200,000元 報酬：837,689元 定期定額8000元 20年過後總資產：3,260,303元 總投入本金：1,920,000元 報酬：1,340,303元 定期定額10,000元 20年過後總資產：4,075,379元 總投入本金：2,400,000元 報酬：1,675,379元

如果你目前50歲，只是在線上或者到臨櫃開個證券戶，並開始將存在銀行定存的錢，每月固定幾千元慢慢轉移到證券戶，20年後，當你70歲時，這個動作就讓你的資產默默的在增長。

這就是很多人忽視「複利」帶來的效果。

有些人會說，那也要投資在對的產業及國家才有可能，這話說的沒錯，但台灣其實就已經是個不錯的市場了。

最幾年AI切確的需求，讓企業不斷地獲利及茁壯，也帶動其他產業的增長，從半導體、被動元件、電腦設備，甚至金融股。

讓這幾年開始投入股市的人，都獲得不錯的報酬。

所以，如果你身邊還有朋友在想都50幾歲了，投資還來得及嗎？你可以跟他說，隨時都來得及，只要你願意跨出那一步。

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