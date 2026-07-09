擔心震盪？00406A全新主動防禦機制曝光！搭配00891、009800打造最強台美AI矩陣

中國信託投信近日在影音節目，由主持人與基金經理人唐祖蔭（Jack）針對下半年全球投資展望進行深度對談。針對投資人最關心的總體經濟與利率政策，唐祖蔭首先為下半年市場定調為「股優於債」。

利率凍結通膨預期大幅緩解

他研判，隨著美伊地緣政治衝突由正面對抗轉為「邊打邊談」的脆弱平衡，地緣政治對油價與貴金屬帶來的暴衝式通膨預期已大幅緩解。

他強調，即使目前市場仍充斥升息雜音，但在高盛與各界預期下，下半年美國聯準會（Fed）升息的機率並不高，最可能的情況是「利率凍結」，一路維持不變到年底。

唐祖蔭分析，下半年全球景氣基本面依舊充滿韌性，美國第一季GDP上修至2%，而台灣今年更在AI資本支出浪潮的實質挹注下，GDP成長率有望上看9%至10%。

景氣有韌性第三季是好買點

在此背景下，全球市場正處於一個經濟溫和、景氣不差的「金髮女孩環境」，第三季股價的拉回修正與大幅震蕩，完全是資金在上半年大漲後的正常獲利了結與冷卻，並非景氣反轉，反而為第四季的傳統消費旺季提供了「絕佳的加碼買點」。

對於市場憂慮AI供應鏈出現資金過度集中與泡沫化的風險，唐祖蔭一針見血地指出，今年的AI敘事與去年不同，市場已經從去年的「做夢行情（看本夢比）」轉變為「實質獲利階段（看真金白銀）」。

別怕泡沫化大型大廠賺進口袋

他舉例，像是微軟、Google、Meta等大型雲端服務商（CSP），其高昂的資本支出已開始在應用端看見實質營收與獲利回報，像是微軟的Azure與Google的Gemini收入都顯著增加，而上遊半導體與記憶體大廠更是將獲利實實在在賺進口袋，這將有效化解市場對泡沫化的疑慮。

展望未來五年，唐祖蔭認為AI產業正從基礎建設端逐步轉移至企業端（B2B）及一般用戶的應用端，包括軟體、金融服務及醫藥生技等領域都將迎來生產力的大幅提升。

面對科技股震盪該怎麼操作

由於第三季正逢美國選舉年的季節性整理期，市場情緒正在尋求新的定價共識，他建議投資人面對科技股的震蕩不應盲目害怕被洗出場，而應採取定期定額搭配大跌適時加碼的策略，透過中信投信完整的台美股產品矩陣進行多元配置。

在台股布局方面，若想鎖定最核心的基礎建設與上遊半導體，可以直接透過追蹤整條AI供應鏈的中信關鍵半導體（00891）

如果是偏好靈活選股的主動型經理人操盤，中信台灣卓越（00995A）今年表現相當亮眼，也是絕佳選擇

若是擔心短期市場震蕩、想尋求防禦與配息機制，則可考慮具備選擇權保護機制的全新主動型ETF中信台灣收益（00406A）

針對美股長線趨勢，唐祖蔭同樣給出完整的對應藍圖：

想要掌握大盤科技股的敘事主軸，可直接布局老牌的中信NASDAQ（009800）與中信美國創新科技（009801）；

若是想參與更前瞻、甚至包含SpaceX這類極具破壞式創新應用的前瞻題材，主動型且布局靈活的中信ARK創新（00983A）早已提前卡位，讓投資人不用等待指數調整成分股，即可搶先擁抱未來的明星產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。