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6月 ETF 定期定額熱 0050戶數突破120萬關、凱基台灣TOP50增幅近三成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布6月定期定額戶數排名，高股息與市值型龍頭依舊互不相讓，科技與美股半導體標的在6月表現尤為亮眼；不過，冠軍寶座仍由元大台灣50（0050）穩坐，且月增戶數突破萬戶關卡，增數凌厲。

龍頭元大台灣50的6月定期定額戶數大增11.2萬戶，總戶數驚人地突破120萬，來到120.4萬戶、月增率達10.25％。高股息老字號國泰永續高股息（00878）表現同樣亮眼，月增33,252戶、月增率11.81％，總戶數來到31.4萬戶，直逼第二名元大高股息（0056）的31.5萬戶。

本月增幅最驚人的標的為凱基台灣TOP50（009816），6月戶數由6.6萬戶衝上 8.5萬戶，單月大增1.9萬戶，月增率高達28.65％，名次前推至第七名。此外，主動型基金主動統一台股增長（00981A）亦維持高人氣，月增1.3萬戶、月增率9.3％，戶數16萬人穩坐第五名。

受惠於全球AI與半導體狂潮，海外科技型ETF表現不俗。國泰費城半導體（00830）月增15.91％、富邦NASDAQ（00662）月增11.79％，顯示台灣投資人除了擁抱本土供應鏈，也積極透過定期定額跨海布局美國科技巨頭。

綜合5月與6月的數據，台股定期定額市場呈現明顯的「科技化」趨勢。ETF市場中，市值型、海外半導體標的的雙位數成長，顯示在AI趨勢推波助瀾下，投資人正逐漸調整過去「非金融、高股息不存」的思維，轉而將更多資金配置於具備長期成長動能的科技權值標的上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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