0056從25抱到現在52.75元！今年前3季配3.216元 懸緝思維：時間證明複利的威力

0056是我決定長期投資的第一檔標的，在2020年3月股災時，股價一度跌至23.38元，整年平均落在28.5元至29.5元，當時配息1.6元時，以當時最高股價29.5元來計算，配息殖利率有5.4%已經很滿意了。

直到2026年，0056在7/1公布第3季配息資訊，預計每股配息1.35元，2026年，第1季每股配發0.866元，第2季每股配發1元，2026年前3季總共配發3.216元。

若以今7/1的收盤價52.75元，目前累計殖利率就有6%，回首看6年前決定長期投資，似乎是正確的選擇。

因為我買進的成本價大約是25元，從2020年再到2026年，配息共領了18.41元，加上現行的資本利得27元，單看0056這檔標的，已經讓資金翻倍了，這就是複利的效果。

可愛的是，2020年說，沒人相信，因為我還沒真正獲得報酬；2022年說，大家覺得3年才15%的報酬太慢，什麼時候才以翻身；2026年說，才開始有人意識到長期投資真的會賺錢。

真的是只有「時間」才能證明複利的威力。

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