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手握800張0056、38歲財富自由！超馬芭樂戳破四大投資誤區：「高點隨便買」套牢2、30年

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
年領380萬股息的超馬芭樂分享0056長線布局經驗，並一針見血戳破10元ETF便宜治百病、一跌就想買等四大投資誤區，強調嚴格資金控管與策略加碼的重要性。記者曾學仁／攝影
年領380萬股息的超馬芭樂分享0056長線布局經驗，並一針見血戳破10元ETF便宜治百病、一跌就想買等四大投資誤區，強調嚴格資金控管與策略加碼的重要性。記者曾學仁／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中訪問投資達人超馬芭樂（王仲麟）。詹璇依指出，超馬芭樂是「手握800張元大高股息（0056）的男人」，在38歲時便實現財富自由，目前一年可領到高達380萬元的年股息。

超馬芭樂分享其資產配置演變指出，他自2007年底開始規劃退休配置，由於當時已無薪資收入，因此在波段操作之外，極需穩定的現金流。

在早期高股息選擇較少的年代，他便看中0056的配息與資本利得潛力，以不到25元的成本真金白銀長期布局，並逐步將股票及債券型基金部位移轉過去，目前被動收入已占其資產大宗，操作部位僅占三成。

超馬芭樂在節目中特別針對投資人常犯的「四大事務（誤區）」提出警告：

第一是「便宜治百病（便宜得百病）」

許多投資人只要看到10元發行的ETF就以為是歷史低點盲目買進，卻忽略了選股產業與未來成長性，導致資金卡死在不漲的標的。

第二是「越跌越美麗（一跌就想買）」

投資人常在初跌段就將資金攤平用盡，導致在真正面臨市場大修正（如2025年關稅風暴）時無錢可加碼，強調必須訂定合理的低檔機制與資金控控管。

第三是「有賺就跑（只吃魚頭）」

缺乏具體明確的出場標準，往往在上漲初期就因心理壓力急忙獲利了結，完全錯失中後段的波段漲幅。

第四則是「高點隨便買」

許多人誤信只要拉長時間，高檔套牢終究會解套，卻忽略了長達二、三十年的等待過程（如當年12,682高點）對人性的煎熬與資金成本的摧殘。

詹璇依也藉此總結強調，資產量體大時適合配置高股息，而資金量小時應追求資產增值，且無論如何都不該隨便亂買，做好資金控管並克服心魔才能在市場長久存活。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF

詹璇依 基金小姐姐

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