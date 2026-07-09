AI 需求續旺帶動設備商機 日本半導體 ETF 強勢反彈 00954盤中漲近4%

市場預估，在AI晶片、HBM及先進封裝需求帶動下，晶圓設備市場成長動能強勁。法人表示，日本半導體指數自2023年以來表現明顯優於大盤，顯示市場資金持續聚焦AI供應鏈。儘管短線走勢難免受市場情緒影響而出現波動，但中長線產業商機仍值得期待，建議投資人可透過定期定額方式布局日本半導體ETF。

根據高盛報告指出，全球晶圓廠設備市場規模至2027年有望成長32%。其中，東京威力科創（Tokyo Electron）受惠於DRAM與先進製程設備需求增加；雷泰光電（Lasertec）受惠於EUV光罩檢測需求持續成長；迪思科（Disco）則受惠於CoWoS、HBM及Hybrid Bonding等先進封裝技術滲透率提升。隨著AI基礎建設持續擴張，預期上述企業可望持續受惠於AI投資循環帶來的設備需求成長，以及獲利上修動能。

美股四大指數8日漲跌互見，其中那斯達克指數與費城半導體指數收紅，道瓊工業指數與標普500指數則同步回落。受美國科技股走強激勵，亞洲股市9日普遍反彈，日經指數盤中漲幅一度超過2%。雖然各類股表現分歧，但半導體族群漲勢最為突出，顯示市場風險偏好回升，資金重新回流相關產業。

觀察在台掛牌的日本主題ETF，9日表現差異明顯，其中以日本半導體相關ETF表現最為亮眼。中信日本半導體（00954）及台新日本半導體（00951）盤中漲幅皆一度逼近4%，展現強勁反彈力道。

00954經理人許家瑜表示，日本憑藉半導體設備與材料領域的優勢，已成為全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略樞紐。以Disco為例，公司日前公布第1季營收及出貨金額速報，出貨金額創下歷史新高，主要受惠於OSAT封測廠與記憶體廠拉貨需求增加。除了設備銷售成長外，耗材與售後服務業務表現亦維持穩健，未來可望持續受惠於製程精密化趨勢，以及先進封裝需求擴大所帶來的成長機會。

許家瑜進一步指出，從日本半導體設備與材料廠商財報及營運展望來看，尚未見到產業景氣出現明顯轉折訊號，整體基本面依舊穩健，仍看好後市發展。不過，考量市場情緒變化及資金去槓桿化過程可能加劇短期波動，建議投資人採取定期定額方式布局日本半導體相關資產，以降低進場時點風險並掌握產業長期成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。