0050專情投資到底即可！郭哲榮引述國際研究：至少9成主動型ETF長線績效全輸大盤

分析師郭哲榮在影音內容中針對市面上百花齊放的主動型ETF與市值型ETF進行深入剖析。他指出，許多投資人常在震盪盤勢中迷失方向，盲目追求主動操盤或特定策略型的產品，但回歸長期投資的本質，被動追蹤大盤的市值型ETF（如元大台灣50，即0050）才是最穩健的避風港。郭哲榮直言，買0050當個「股市專情男」，投資大盤不需要繁複的操作，重點在於落實「有回檔就補」的簡單邏輯。

為驗證這個觀點，郭哲榮特別引述國外的長期研究文獻進行客觀比較...

數據顯示，在長達15年的長期投資周期中，高達90%以上的主動型ETF在實際總報酬率上，最終都會輸給追蹤S&P500指數的市值型大盤ETF。

若進一步將比較基準拉高，改與代表美國頂尖科技股的納斯達克100指數（Nasdaq 100）或道瓊工業指數相比，主動型基金全面落敗的比例更是高達95%以上，顯示主動操盤在長線上很難擊敗市場大盤。

郭哲榮解釋，國外這十幾二十年來，市值型大盤（特別是科技比重高的指數）的表現完全碾壓各類主動型基金，而台灣股市的結構與美股高度相似，0050同樣是偏重大型電子權值股（如台積電等）的市值加權產品。

雖主動型經理人薪水高、壓力大，但在面對長線的市場趨勢時，高達九成以上的主動型績效終究會落後大盤。

因此，他強調投資人不需要過度猜測高低點或頻繁更換策略，鎖定低基期股票並長線專情於0050這類市值型大盤，才是傲視群雄的贏家策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。