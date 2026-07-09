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00405A刷掛牌新低價…14萬人揪心！鄉民酸：主動套牢、幫你賠錢、破產

聯合新聞網／ 綜合報導
主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）擁有14.2萬名受益人，8日盤中最低跌至8.5元、刷新掛牌新低，引發PTT股板網友熱議「主動幫你賠」、「主動套牢」。記者余承翰／攝影
主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）擁有14.2萬名受益人，8日盤中最低跌至8.5元、刷新掛牌新低，引發PTT股板網友熱議「主動幫你賠」、「主動套牢」。記者余承翰／攝影

主動式ETF近期成為市場熱門話題，不過擁有14.2萬名受益人的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A），股價表現卻讓投資人笑不出來。00405A於6月9日以9.11元掛牌，6月22日一度上攻9.88元，但隨著台股進入歷史高檔區間、漲多AI股展開估值調整，8日盤中最低跌至8.5元，刷新掛牌以來新低。

根據原文內容，00405A資產規模達243億元，訴求透過SBM質化選股模型與SMART投資流程，從近2000檔上市櫃、興櫃及創新板企業中，主動挖掘具有中長期爆發力的潛力公司。截至7日為止，前十大成分股包括欣興奇鋐、勤誠、旺矽、啟基、穩茂、智邦台光電、印能及金像電。

消息曝光後立刻引發PTT股板熱議，不少網友直接開酸「主動幫你賠」、「每天主動替你賠錢」、「主動破產」、「主動套牢」，還有人看到ETF名稱後笑稱「富邦台灣農藥」、「農藥ETF」、「真的聽起來像農藥XDD」，相關留言迅速歪樓。

也有網友將焦點放在00405A的持股組合，直言「買來買去都那些股..」、「每支成分都一樣，同行間你丟我撿要怎賺」、「一堆高pe股，第一波就是殺這坨」，另有人認為「生不逢時，摳連」，對於掛牌後遇上AI股估值調整表達不同看法。

面對00405A跌破掛牌價並刷新低點，股板網友反應一面倒熱烈，有人直呼「主動式賠錢 自動幫你套牢」，也有人拿其他ETF經驗安慰「怕什麼 00940都能解套了」。至於00405A何時能夠止跌回升，原PO則透露自己也趁低價撿了一張，無奈表示「不知道哪天才能回到10塊」。

編按：00405A在刷新掛牌新低後，9日開盤隨即展開反彈，早盤以8.69元開出後走高，截至上午10時12分來到8.91元，上漲0.34元、漲幅3.97%，盤中最高觸及8.94元，成交量超過5萬張。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00405A主動富邦台灣龍耀 智邦 旺矽 奇鋐 台光電 欣興 ETF

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