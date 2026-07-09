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狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期台股高檔震盪加劇，資金在類股輪動與國際變數交錯下，轉向以ETF作為布局主軸。

台股昨（8）日開高走高，加權指數終場大漲255.3點，收在45,734.41點，漲幅0.56%，成交量9,583.46億元。

儘管美股前一交易日全面下跌，台股早盤仍以上漲45.58點開出，盤中最高一度來到45,837.12點，顯示買盤承接力道仍在，終場站穩高檔，反映市場對AI、出口與ETF資金動能仍具期待。

法人指出，近期盤勢雖受美國利率政策、科技股拉回與國際油價波動影響，但台股在AI伺服器、先進製程、高階封裝等題材支撐下，指數回檔空間相對有限。

資金面觀察，ETF成為投資人面對震盪行情時的重要工具，尤其台股原型ETF與高配息ETF同步吸引買盤，上週台股型ETF淨流入達419.4億元，其中市值型與高息型分別淨流入247.9億元及116.8億元，顯示市場資金一方面追求大盤核心成長，另一方面也偏好穩定現金流。

公股法人近期買超標的亦可看出此趨勢。統計顯示，凱基台灣TOP50（009816）近一個月獲公股法人買超127,747張，近一週買超16,340張，居近期買超前列；元大台灣50（0050）近一個月買超88,832張，近一週買超12,332張，反映大型權值股仍是資金布局重心。

高股息ETF也成為焦點，群益半導體收益（00927）近一個月獲買超44,756張，元大高股息（0056）近一個月買超12,325張，搭配7月配息題材發酵，吸引追求收益型資金進場。

值得注意的是，高配息ETF買盤熱度升溫，市場不僅關注傳統高息產品，部分規模較新、配息率具話題性的標的也開始浮上檯面。

法人圈指出，FT臺灣永續高息（00961）近期雖非最大量能焦點，但以年化配息率達18%的表現，已悄悄吸引收益型投資人目光、公股法人近期也買進14,192張，在高息ETF競爭加劇下，具備後續觀察價值。

市場觀點認為，台股今日不畏美股回檔而走強，關鍵在於內資與ETF資金支撐力道仍強，且投資人對台積電法說、6月進出口數據及AI需求驗證抱持正面期待。不過，指數位處高檔，短線仍需留意FOMC會議紀要、長天期美債殖利率及美股科技股波動對評價面的影響。

展望後市，若美國通膨壓力持續降溫，並帶動市場對升息疑慮下降，將有利風險性資產延續表現；台股則可望受惠AI投資、出口動能及ETF資金穩定流入。

股票代號股票名稱收盤價近一個月（張）近一週（張）
009816凱基台灣TOP5015.2912774716340
00991A主動復華未來5019.129545042404
0050元大台灣50106.28883212332
00927群益半導體收益41.164475635970
00400A主動國泰動能高息14.354471915139
00919群益台灣精選高息29.6230846-2177
00404A主動聯博動能509.9923851-1588
00961FT臺灣永續高息12.75141927400
0056元大高股息52.151232522835
00888永豐台灣ESG36.57117979182

資料來源：CMoney（2026.07.07）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 台股 0050元大台灣50 00905FT臺灣Smart ETF

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