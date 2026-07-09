四大生技指數同步創高 生技基金績效穩健亮眼

全球股市高檔震盪之際，觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數7月8日同步創下歷史新高，生技醫療指數表現相對抗震下，連帶的也讓投信發行的相關生技ETF基金績效表現佳。

今年有七檔生技基金績效漲逾一成，包括群益那斯達克生技ETF基金（00678）、國泰全球基因免疫與醫療革命（00898）、群益全球關鍵生技、安聯全球生技趨勢、富邦基因免疫生技。法人表示，生技產業投資前景看好，在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，投資人不妨透過相關生技基金ETF來參與投資契機。

群益投信生技產業研究團隊表示，若拉長至中期來看，在人口老化趨勢之下，醫療照護及用藥需求有增無減，也使得生技醫療產業的產值得以長期且穩定的增長，基於需求不減，加上醫療次產業各具題材支持，仍有望吸引資金配置。醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。

00678經理人邱鈺茹指出，6月以來全球股市高檔震盪，資金輪動至低估值、具併購利多、政策加持的生技板塊，觀察過去10年納斯達克生技指數表現，發現生技股具夏季行情，因每年6月開始重量級的國際生技大展、及美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會登場，大型藥廠多於此時公佈重磅臨床數據，利多消息易吸引資金進場，生技股於6-7月上漲機率高達七成以上。

生技產業最具代表性的那斯達克生技指數不僅涵蓋美國重量級生技龍頭，成份股達200多檔亦可以完整補捉併購紅利，預計在政策及併購資金面的雙重利多下，生技股有望持續走揚。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，近月美國食品藥物管理局（FDA）放寬新藥審查與臨床驗證機制，並推動老藥新用政策，有助於縮短新藥研發時程、降低開發成本；且多項重磅明星藥物（ex：癌症免疫藥）逐漸面臨專利到期，大型藥廠需透過購併生技公

司來補充未來營收缺口，分析師預估今年生技業的併購交易金額將超過2500億美元，為2019年來併購最強勁的一年，併購消息頻傳亦有助激勵整體生技股評價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。