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00918避開急跌3天清空國巨（2327）換股！稀飯：同期大盤下跌它還逆勢漲

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00918在大華優利高填息30指數換股中，短短3個交易日快狠準清空近15%的國巨持股，多數賣在近期高點1140元附近，精準避開隨後超過21%的急跌風險並實現資本利得。記者曾原信／攝影
00918在大華優利高填息30指數換股中，短短3個交易日快狠準清空近15%的國巨持股，多數賣在近期高點1140元附近，精準避開隨後超過21%的急跌風險並實現資本利得。記者曾原信／攝影

上周（7/2）整理大華優利高填息30（00918）指數換股結果時，不少人都在問：「換掉國巨後，00918會不會少了成長性？」

但從這幾天的盤勢來看，答案或許和大家原本想的不太一樣。

在這次換股前，00918是台股ETF中持有國巨權重最多的一檔，原本約持有15,700張，持股權重更接近15%。

而它的出清速度相當快，也很果決。

6/30先賣出4,715張；7/1公告換股當天，再賣出10,700張，兩天合計已賣出15,415張，相當於原持有部位的98.09%，幾乎快要沒了。

最後在7/2，00918再將剩餘的300張全數賣出，短短3個交易日，就把國巨持股全部清空。

從成交價格來看，00918多數持股賣在約1,140元附近，剛好落在近期相對高點。

在00918完成國巨部位調節後，國巨股價隨即一路走跌。截至今日（7/8），累計跌幅已達21.84%，股價更是跌破900元。

而國巨這次的下跌，對台股也有一定影響力。

因為國巨並不是一般中小型股，目前市值約1.85兆元，在台股上市公司中排名約第6名，僅次於台積電、聯發科、台達電、鴻海與日月光，已經是台股數一數二的大型權值股。

當它在短短幾天內下跌超過 20%，不只會拖累持股比重高的ETF，也會對整體大盤帶來一定壓力。

在國巨明顯回檔的這段期間，00918不僅避開了下跌，從7/2至今反而逆勢上漲約0.13%；同期台股大盤則下跌約2.53%。

也因此，00918這次快速出清國巨的意義，不只是少了一檔下跌個股，而是剛好避開一家市值近2兆元大型公司的急跌風險。

此外，00918從去年底（2025.12.30）開始買進國巨，這段期間也累積了不少漲幅；隨著本次調節，部分帳面收益也轉為已實現資本利得。

至於換掉國巨後，00918未來能否延續成長動能，就要看新成分股與後續市場表現囉！

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 國巨 季配息 台股

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