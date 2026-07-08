高息ETF買盤升溫 公股法人卡位台股核心資產

台股近期高檔震盪加劇，資金在類股輪動與國際變數交錯下，轉向以ETF作為布局主軸，市場對AI（人工智慧）、出口與ETF資金動能仍具期待。

法人指出，近期盤勢雖受美國利率政策、科技股拉回與國際油價波動影響，但台股在AI伺服器、先進製程、高階封裝等題材支撐下，指數回檔空間相對有限。資金面觀察，ETF成為投資人面對震盪行情時的重要工具，尤其台股原型ETF與高配息ETF同步吸引買盤，台股ETF上周淨流入達419.4億元，其中，市值型與高息型分別淨流入247.9億元及116.8億元，顯示市場資金一方面追求大盤核心成長，另一方面也偏好穩定現金流。

公股法人近期買超標的亦可看出此趨勢。統計顯示，凱基台灣TOP50（009816）近一個月獲公股法人買超127,747張，近一周買超16,340張，居近期買超前列；元大台灣50（0050）近一個月買超88,832張，近一周買超12,332張，反映大型權值股仍是資金布局重心。高股息ETF也成為焦點，群益半導體收益（00927）近一個月獲買超44,756張，元大高股息（0056）近一個月買超12,325張，搭配7月配息題材發酵，吸引追求收益型資金進場。

值得注意的是，高配息ETF買盤熱度升溫，市場不僅關注傳統高息產品，部分規模較新、配息率具話題性的標的也開始浮上檯面。法人圈指出，FT臺灣永續高息（00961）近期雖非最大量能焦點，但以年化配息率達18%的表現，已悄悄吸引收益型投資人目光、公股法人近期也買進14,192張，在高息ETF競爭加劇下，具備後續觀察價值。

市場觀點認為，台股仍處高位關鍵在於內資與ETF資金支撐力道仍強，且投資人對台積電法說、6月進出口數據及AI需求驗證抱持正面期待。不過，指數位處高檔，短線仍需留意FOMC會議紀要、長天期美債殖利率及美股科技股波動對評價面的影響。

展望後市，若美國通膨壓力持續降溫，並帶動市場對升息疑慮下降，將有利風險性資產延續表現；台股則可望受惠AI投資、出口動能及ETF資金穩定流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。