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主動式台股 績效剽悍

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（8）日盤中高低震盪逾800點，近期台股上沖下洗大震盪已日常，法人建議投資人可透過台股ETF介入台股。觀察主動式台股ETF今年以來多檔跑贏大盤，市值型、高息型台股ETF則重獲青睞。

近一月大盤上漲5.1%，觀察主動式台股ETF表現，僅主動群益台灣強棒（00982A）上漲5.4%打敗大盤。今年來報酬方面，包括主動統一台股增長、主動復華未來50、主動群益台灣強棒、主動群益科技創新、主動野村台灣50等五檔皆超過大盤的57.9%。

投信表示，台股動輒震盪千點，投資人應與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，可選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF。因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股；而在多頭時期可積極加碼成長性產業，尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股本益比仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間。建議投資人可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢公司。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，近日Meta傳出將出售算力的計畫引發投資市場不小波瀾，不過美系CSP業者的資本支出仍呈現擴張趨勢，建議投資人關注企業實質獲利能力、而非短線的恐慌情緒。

受惠AI投資的台廠供應鏈仍有望優先受惠，建議投資人以定期定額方式、以時間分散進場成本，掌握台股後市成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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