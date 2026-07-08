美長債、非投等債搶鏡 00953B、00687B、00679B發功躋身日均量前三強

近期受聯準會政策動向、科技股估值調整等影響，全球主要股市波動增溫，先後自歷史高點回落整理，也讓部分投資目光轉向具穩定收益性質的固定收益產品，其中又以資產品質佳或是收益水準突出的長天期美債、投等債，以及非投等債交易最為熱絡。

觀察近月債券ETF交投及績效表現，篩選近月日均成交量前五大債券ETF，其中，群益優選非投等債（00953B）近一月漲2.2%，國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）同步上漲1.2%，反映長天期美債買氣回溫；群益ESG投等債20+近月漲0.8%，且近月日均成交量達6.94萬張，成交熱絡；中信優息投資級債則上漲0.6%，在投資級債配置需求支撐下，維持穩健走勢。

群益優選非投等債經理人李忠泰表示，非投等債基本面穩健，當前違約率顯著低於長期平均，且企業透過再融資持續延長債務期限，2026至2028年到期債務明顯減少，使整體到期高峰延後至2029年，短期內整體償債壓力仍屬溫和。

此外，目前非投資等級債券收益來源較過往穩定，債券品質也同步提升，整體來看，受惠於強勁企業財報表現支持，以及存續期間短特性，令非投等債相較其他固定收益債券更具吸引力，表現仍值關注。

安聯投信則表示，非投資級債殖利率於6月攀升，信用風險溢價也同步擴大。整體來看，受低評級債券拖累，非投資級債利差大致回到過去一年平均水準。不過企業基本面依然穩健，短期內信用利差預計仍將維持在相對狹窄且區間震盪的格局。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，6月非農就業數據增速減緩，雖緩解市場對於升息擔憂，影響貨幣政策關鍵將以通膨為主。考量油價已回落至70美元附近，預期今年第4季通膨應有望逐步回落，因此貨幣政策應仍維持寬鬆格局未變，但利率主要仍受美伊戰爭進展影響，維持區間震盪格局不變，投資建議以收息為主軸，ESG長天期BBB級投等債因債息水準仍具吸引力，且資產品質無虞，仍具投資價值，投資人不妨分批布局相關ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。