美股ETF投資熱度升溫 00662上季以來受益人成長39% 反映 AI 題材火熱

隨美國第2季財報季即將登場，市場焦點回到企業獲利與AI資本支出展望，美股投資熱度增溫。根據彭博統計，過去十年若於7月上旬或中旬分批布局NASDAQ 100（含息）指數，持有一個月、三個月及六個月的正報酬機率分別達90%、80%及60%。

法人表示，7月在資金重新配置及財報行情帶動下，向來是布局美國科技股的重要時點。從資金流向來看，美股ETF投資熱度持續升溫。根據集保結算所統計截至7月3日，第2季以來海外股票ETF受益人數普遍增加，其中富邦NASDAQ ETF（00662）受益人成長39.8%，居同類型產品之冠，其次是兆豐洲際半導體ETF（00911）的32.8%，反映投資人持續透過ETF參與AI與大型科技股長線成長趨勢。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，今年第2季財報最大的觀察重點，在於企業是否持續擴大AI資本支出，將是左右科技股後續表現的關鍵。下周正式揭開美股財報季序幕，7月底科技巨頭財報將接力登場，市場將藉由企業展望驗證AI投資循環是否延續。

王辰方指出，目前科技與通訊服務仍是AI浪潮最主要的受惠族群，隨生成式AI應用持續擴散，企業雲端建置需求穩健成長，帶動相關企業營收與獲利持續上修。此外，近期東亞新興經濟體對美電子產品出口維持強勁，也反映全球AI供應鏈需求仍相當熱絡，有助支撐美國科技企業後續獲利動能。

根據彭博智庫預估，生成式AI可望於2032年創造約2.3兆美元市場規模，涵蓋硬體、軟體及服務等多元領域，顯示AI仍處於長期成長初期。NASDAQ 100指數囊括具競爭力的大型科技與創新企業。面對財報季與AI投資循環持續推進，建議投資人可採取定期定額或分批布局方式，透過美股ETF參與美國科技產業長期成長契機。

兆豐洲際半導體ETF經理人詹佳峯表示， 面對半導體群族的回檔，投資人不妨在財報季前逢低布局相關ETF，該ETF直擊全球半導體頂級巨頭，包含輝達、博通、高通等，包括IC設計、設備、代工等全方位龍頭，抗風險能力強。隨本輪由三星引發的短期性修正，鎖定全球頂尖半導體龍頭的長線紅利，靜待半導體群族在財報公布後帶來的行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。