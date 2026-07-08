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外資賣超逾379億元　調節主動ETF、敲進長榮航

中央社／ 台北8日電

台股今天漲255.3點，收在45734.41點，外資連5日賣超，今天賣超逾379億元，調節中石化居冠，同步賣超主動式ETF，另一方面買超長榮航逾6.1萬張居冠，並敲進聯電與多檔金融股。

台股今天漲255.3點，收在45734.41點，成交值新台幣9583.46億元。三大法人合計賣超429.3億元，其中，自營商賣超169.42億元，投信買超119.61億元，外資及陸資賣超379.49億元。

值得注意的是，外資連續5個交易日賣超，累計賣超逾2850億元，自營商也連5日賣超，投信則連12買。

根據公開資訊指出，外資單日買超前10名中，由長榮航居冠，外資單日買超逾6.1萬張，群益台灣精選高息（00919）位居第2，外資買超逾3萬張，接續為聯電、第一金、宏碁、永豐金、玉山金、合庫金、群創、凱基金。

外資單日賣超前10名中，中石化居冠，外資賣超逾5.6萬張，主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A），賣超張數分別約3.9萬張、3.7萬張，其餘依序為元大台灣50（0050）、復華台灣科技優息（00929）、至上、主動統一全球創新（00988A）、台化、元大台灣50正2（00631L）、佳世達。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 外資

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