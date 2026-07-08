非投等債 ETF+1 00990B 9日掛牌

隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於9日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

國泰收益非投等債在6月29日成立，採月配息，經理人陳韻竹，風險報酬等級為RR3，按照最新規模經理費0.35%，保管費為0.12%，最新規模為12.31億元，淨值為10.02元，追蹤指數為彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，該指數平均到期殖利率8.95%、平均票息率8.86%、平均有效存續期間1.89年、平均到期3.73年。

國泰收益非投等債經理人陳韻竹指出，現階段債券配置應以息收為主要目的；對非投資等級債而言，除了關注票息水準外，更需重視信用風險與違約率控管。

國泰收益非投等債為新一代非投資等級債券ETF，主要布局剩餘年限1至5年的成熟市場美元非投資等級公司債，有助降低存續期間風險。相較過往部分非投等債產品較偏重票息率，國泰收益非投等債更強化防禦能力，指數在信評篩選上採取更嚴格的「一票否決」機制，只要三大信評公司中任一信評落在CCC+或以下即予以剔除，力求從源頭降低信用疑慮。

陳韻竹表示，國泰收益非投等債追蹤指數採取票面利率前30%的篩選機制，而非設定固定票息門檻，使投資組合能隨市場利率環境調整，持續維持較高票息優勢，票面利率截至7月1日達8.89%，在當前利率環境下仍具相對吸引力；同時設有產業15%上限、發行人2%上限，以分散配置並降低投組集中風險。追蹤指數亦納入「明日之星」加權策略，聚焦目前仍屬非投資等級、但企業基本面具改善潛力，且被信評公司給予正向展望的標的，期望在追求高票息的同時，掌握信用改善帶來的紅利機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。