快訊

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

非投等債 ETF+1 00990B 9日掛牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於9日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

國泰收益非投等債在6月29日成立，採月配息，經理人陳韻竹，風險報酬等級為RR3，按照最新規模經理費0.35%，保管費為0.12%，最新規模為12.31億元，淨值為10.02元，追蹤指數為彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，該指數平均到期殖利率8.95%、平均票息率8.86%、平均有效存續期間1.89年、平均到期3.73年。

國泰收益非投等債經理人陳韻竹指出，現階段債券配置應以息收為主要目的；對非投資等級債而言，除了關注票息水準外，更需重視信用風險與違約率控管。

國泰收益非投等債為新一代非投資等級債券ETF，主要布局剩餘年限1至5年的成熟市場美元非投資等級公司債，有助降低存續期間風險。相較過往部分非投等債產品較偏重票息率，國泰收益非投等債更強化防禦能力，指數在信評篩選上採取更嚴格的「一票否決」機制，只要三大信評公司中任一信評落在CCC+或以下即予以剔除，力求從源頭降低信用疑慮。

陳韻竹表示，國泰收益非投等債追蹤指數採取票面利率前30%的篩選機制，而非設定固定票息門檻，使投資組合能隨市場利率環境調整，持續維持較高票息優勢，票面利率截至7月1日達8.89%，在當前利率環境下仍具相對吸引力；同時設有產業15%上限、發行人2%上限，以分散配置並降低投組集中風險。追蹤指數亦納入「明日之星」加權策略，聚焦目前仍屬非投資等級、但企業基本面具改善潛力，且被信評公司給予正向展望的標的，期望在追求高票息的同時，掌握信用改善帶來的紅利機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 國泰 投資

延伸閱讀

鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

7月首波非投等債券除息潮來了 00989B 迎首次除息配0.082元 年化9.5%

AI高估值修正台股跌224點！主動債券ETF「00981D」近一月報酬衝2.25％成避風港

貝萊德ETF 00985D公告最新配息 7月16日前買進可參與領息

相關新聞

被動式ETF抗跌 擁高股息、低波動與金融等題材

台股昨（7）日震盪加劇，單日千點波動再現，根據歷史經驗顯示，大盤歷經劇烈修正後，中長線反而具備高機率反彈表現。在市場短線籌碼與高估值壓力升溫之際，具高股息、低波動與金融等題材的被動式ETF，相對抗跌。

鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

外資法人美國債市資金流向報告指出，近期債券基金資金流入明顯加速，固定收益共同基金與ETF於5月創下今年以來單月最大資金淨流入紀錄，6月資金流入仍維持強勁，使今年以來累計淨流入金額超過3200億美元，約為去年同期流入速度的兩倍，顯示投資人對固定收益資產的需求回溫。隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於明（9）日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

非投等債 ETF+1 00990B 9日掛牌

隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於9日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

009826比VT擁稅務優勢！達人點「規模是關鍵」：募到200億內扣費僅0.62％

009826的指數授權費和上市費出來之後，可以更好估計它交易費用之外的費用率，目前看來應該可以在0.7%以下。

009826一檔ETF買下全世界！陳重銘曝兩大本土優勢：免換匯、資本利得免稅

陳重銘指出，台灣股市的貝萊德世界股票（009826）為投資全球經濟的理想選擇，擁有免換匯及資本利得免稅的優勢。該ETF可望透過長期投資，捕捉全球成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。