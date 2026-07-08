鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

外資法人美國債市資金流向報告指出，近期債券基金資金流入明顯加速，固定收益共同基金與ETF於5月創下今年以來單月最大資金淨流入紀錄，6月資金流入仍維持強勁，使今年以來累計淨流入金額超過3200億美元，約為去年同期流入速度的兩倍，顯示投資人對固定收益資產的需求回溫。隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於明（9）日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

經理人陳韻竹表示，近期美債殖利率呈現先升後降走勢，受到美國經濟數據具韌性影響，市場一度升高對聯準會再度升息的預期；隨後6月就業數據顯示勞動市場降溫，使升息預期下修，殖利率因而回落。雖然市場對近期升息的擔憂有所緩解，但下一次通膨數據仍是關鍵，短期政策預期仍可能反覆調整。在此環境下，投資人一方面希望掌握債券殖利率回升後的息收機會，另一方面也不願承擔過高存續期間風險，因此資金主要流向短天期與中天期債券基金，而非大幅押注在長天期債券。

陳韻竹指出，現階段債券配置應以息收為主要目的；對非投資等級債而言，除了關注票息水準外，更需重視信用風險與違約率控管。00990B為新一代非投資等級債券ETF，追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，主要布局剩餘年限1至5年的成熟市場美元非投資等級公司債，有助降低存續期間風險。相較過往部分非投等債產品較偏重票息率，00990B更強化防禦能力，指數在信評篩選上採取更嚴格的「一票否決」機制，只要三大信評公司中任一信評落在CCC+或以下即予以剔除，力求從源頭降低信用疑慮。

陳韻竹表示，00990B追蹤指數採取票面利率前30%的篩選機制，而非設定固定票息門檻，使投資組合能隨市場利率環境調整，持續維持較高票息優勢，票面利率截至7月1日達8.89%，在當前利率環境下仍具相對吸引力；同時設有產業15%上限、發行人2%上限，以分散配置並降低投組集中風險。追蹤指數亦納入「明日之星」加權策略，聚焦目前仍屬非投資等級、但企業基本面具改善潛力，且被信評公司給予正向展望的標的，期望在追求高票息的同時，掌握信用改善帶來的紅利機會。

展望未來，陳韻竹表示，只要企業基本面維持穩健、違約風險未明顯升高，高票息資產仍有望成為固定收益投資的重要收益來源，00990B結合短天期、高票息、嚴格信評門檻、月配息機制與明日之星篩選邏輯，在利率仍有變數的市場中，提供兼具息收機會與風險控管的債券ETF配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。