00905配息創高⋯比高股息還猛！股民反憂：違背長期投資初衷

市值型ETF配息再度引發市場討論。FT台灣Smart(00905)本次每單位擬配發1.058元，以股價估算年化配息率約14.7%，不僅創下成立以來新高，也優於部分高股息ETF。消息在PTT股板引發熱議，不少網友關注00905近年績效與配息表現，但也有人質疑，市值型ETF強調高配息，是否違背長期投資初衷。

根據媒體報導，00905今年股價表現強勁，截至7月初累計漲幅逾六成，成立以來已11次完成填息，本次除息後將挑戰第12次填息。該ETF採多因子選股策略，目前前三大持股為台積電、聯發科及台達電，兼具大型權值股與AI題材，單張價格不到3萬元，也吸引不少小資族關注。

一名網友在PTT發文表示，00905屬於相對低調的市值型ETF，今年漲幅表現亮眼，且配息時間可與00919、00878等高股息ETF錯開，有利投資人安排現金流。他指出，本次年化配息率約14.7%，甚至高於部分高股息ETF，在今年市值型ETF中可算是表現相當突出的產品。

不過，多數網友討論焦點並非配息金額，而是市值型ETF是否應追求高配息。有人認為，ETF配息本質上仍是從基金淨值分配，投資人領到股息後還需面臨所得稅、補充保費及再投入交易成本，未必比讓資產持續累積更有利。也有人表示，若主要持股就是台積電、聯發科與台達電，不如直接持有個股，省去管理費及配息帶來的稅務問題。

另一方面，也有支持者認為，00905價格相對親民，適合小資族定期投入，加上今年績效亮眼、配息穩定，確實具有吸引力。有網友表示自己已持續布局，並感謝台積電等權值股帶動績效；另有留言認為，不論高配息或市值成長，仍應依照個人投資目標選擇產品，而非單純以配息率高低作為投資依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。