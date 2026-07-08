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跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

該連結基金主要投資野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），投資人能在不直接於證交所交易主基金的前提下，透過共同基金架構間接參與。由15位平均年資逾20年的資深經理人組成核心團隊，透過實地走訪的嚴謹質化研究產出研究報告，並結合成長、價值與動能的因子量化模型進行智慧優選，從千餘檔台股精選攻守兼備的成分股。

這檔基金設計採取無重複收取經理費的友善機制，提供累積級別將股利自動滾入再投資，充分展現專業經理團隊協助投資人主動應對市場波動、力求創造中長期優異回報的深厚實力。

野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金經理人林怡君表示，觀察宏觀數據，AI半導體產業動能強勁，龍頭廠最新預估2026年資本支出將達350億至380億美元歷史新高，先進封裝產能利用率更是逼近滿載，帶動台股企業整體獲利預估年增率維持雙位數成長。

林怡君指出，這些客觀的產業硬數據，高度佐證台股基本面的強韌，但也預示個股因競爭加劇而表現分化實況。此時，透過野村投信專業團隊深入追蹤供應鏈訂單能見度，更能精準篩選出真正受惠優質個股，將國際宏觀利多有效轉化為實質投資收益。台股長線多頭趨勢不變，投資人可將此類型主動式ETF連結基金納入核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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