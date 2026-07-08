009826比VT擁稅務優勢！達人點「規模是關鍵」：募到200億內扣費僅0.62％

貝萊德世界股票（009826）的指數授權費和上市費出來之後，可以更好估計它交易費用之外的費用率，目前看來應該可以在0.7%以下。

1、先假設一開始規模只有30億左右。（我覺得起碼應該會到這個數字）

費用率會是：經理費0.45%+保管費0.15%+上市費0.01%+指數費0.045%= 約0.655%

實際上還會有一些其他費用，如果用規模在30億多的0051來看，這其他費用大概是0.03%，加起來就是0.685%，還不到0.7%。

2、再假設假如募得還不錯，有100億。

經理費0.45%+保管費0.135%上市費0.003%+指數費0.045%= 約0.633%

用2025年大約100億的00888來看，其他費用大約是0.02%，加起來是0.655%。

3、如果募得超乎想像得好，把第一次開募的200億都募完了。

經理費0.4375%、保管費0.1175%，上市費0.001%，其他費用還是假設約0.02%左右，加起來大概是0.62%，又更低了。

之前講過它會比VT有約0.35%的稅務優勢，所以如果規模夠大，是有機會把和VT的總成本差拉到接近0.2%左右。

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