快訊

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

美伊停火破局！川普指與伊朗打交道浪費時間：癌症必須及早切除

聽新聞
0:00 / 0:00

009826比VT擁稅務優勢！達人點「規模是關鍵」：募到200億內扣費僅0.62％

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826在指數授權費與上市費明朗後，總費用率可估在0.7%以下，且規模越大越便宜；若募資達200億，還能結合稅務優勢縮小與VT的成本差距。記者余承翰／攝影
009826在指數授權費與上市費明朗後，總費用率可估在0.7%以下，且規模越大越便宜；若募資達200億，還能結合稅務優勢縮小與VT的成本差距。記者余承翰／攝影

貝萊德世界股票（009826）的指數授權費和上市費出來之後，可以更好估計它交易費用之外的費用率，目前看來應該可以在0.7%以下。

1、先假設一開始規模只有30億左右。（我覺得起碼應該會到這個數字）

費用率會是：經理費0.45%+保管費0.15%+上市費0.01%+指數費0.045%= 約0.655%

實際上還會有一些其他費用，如果用規模在30億多的0051來看，這其他費用大概是0.03%，加起來就是0.685%，還不到0.7%。

2、再假設假如募得還不錯，有100億

經理費0.45%+保管費0.135%上市費0.003%+指數費0.045%= 約0.633%

用2025年大約100億的00888來看，其他費用大約是0.02%，加起來是0.655%。

3、如果募得超乎想像得好，把第一次開募的200億都募完了。

經理費0.4375%、保管費0.1175%，上市費0.001%，其他費用還是假設約0.02%左右，加起來大概是0.62%，又更低了。

之前講過它會比VT有約0.35%的稅務優勢，所以如果規模夠大，是有機會把和VT的總成本差拉到接近0.2%左右。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票

相關新聞

009826一檔ETF買下全世界！陳重銘曝兩大本土優勢：免換匯、資本利得免稅

陳重銘指出，台灣股市的貝萊德世界股票（009826）為投資全球經濟的理想選擇，擁有免換匯及資本利得免稅的優勢。該ETF可望透過長期投資，捕捉全球成長機會。

有筆「閒錢」現在適合買0050嗎？長期投資別想低買高賣…重點是持續進行

投資專家指出，現在是否適合用閒錢購買元大台灣50（0050）應以長期投資為重點，持續進行才是關鍵。即使當前價格高，未來有可能再以更低價格買入，重要的是不必焦慮於短期波動。

00929狂飆75％強壓大盤！月配型ETF冷清遭低估？優缺點與自救兩招大公開

00929月配型ETF在今年驚人表現中，績效達75%，大幅超越市場。相較於其他ETF，這類型的投資工具提供穩定現金流，但也面臨高成本及配息不穩的缺點。投資人需慎重評估。

AI泡沫隱憂重擊費半、亞股！00964「跨國高股息」配置單日上漲1％逆勢抗震

隨著AI泡沫隱憂影響市場，費半指數大跌，亞股修正。中信亞太高股息ETF（00964）逆勢上漲逾1%，成為投資避風港，展現出防禦性與收益兼具的優勢。該ETF投資多國市場，減少波動風險，並預計發放年化配息率逾10%。

被動式ETF抗跌 擁高股息、低波動與金融等題材

台股昨（7）日震盪加劇，單日千點波動再現，根據歷史經驗顯示，大盤歷經劇烈修正後，中長線反而具備高機率反彈表現。在市場短線籌碼與高估值壓力升溫之際，具高股息、低波動與金融等題材的被動式ETF，相對抗跌。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。