009826一檔ETF買下全世界！陳重銘曝兩大本土優勢：免換匯、資本利得免稅

不敗教主陳重銘在影音內容中分享指出，投資人若想透過一檔ETF包含全世界並隨全球經濟成長賺錢，除了傳統的海外知名ETF（如VT）外，在台灣股市交易的貝萊德世界股票（009826）也是一種選擇。

陳重銘分析，投資VT雖然具有費用率極低的優勢，但缺點在於必須具備自行換匯與海外投資的能力；此外，若獲利超過750萬元還需面臨所得稅問題，甚至有繁複的遺產稅，若發生不幸，美國政府僅提供6萬美金免稅額，超過部分最高恐需繳納40%的稅率。

相較之下，陳重銘指出009826直接在台灣股市交易，投資人完全不需要換匯。

該檔ETF的特性是不進行配息，核心在於賺取資本利得，而資本利得在台灣具備免稅優勢，未來若面臨繼承問題，子女也能直接繼承、相當便利。

陳重銘說明，009826資產配置大約有6成比重放在美國，整體非常適合投資人採取定期定額與長期投資的策略，藉此跟隨全世界的經濟成長。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。