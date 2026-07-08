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國泰收益非投等債 ETF 00990B 7月9日上櫃掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場7月9日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF係由國泰投信所發行之全球收益非投資等級債券ETF，簡稱國泰收益非投等債，證券代碼00990B，該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

根據國泰投信本檔ETF公開說明書揭示，本檔ETF追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」之績效表現，該指數主要表彰全球已開發市場的非投資等級公司債與金融債券，讓投資人不必借道海外，在國內即能輕鬆參與全球債券市場表現。此外，該指數之指數成分篩選條件包含排除任一信用評等等於及低於Moody’s、S&P或Fitch為Caa1／CCC+／CCC+之債券、前30%高之票面利率、明日之星加權等投資特色，以提高投資組合效率。

櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。投資人可於本ETF掛牌日起至櫃買中心「ETF訊息中心」TPEx焦點新兵專區，觀看「解鎖ETF投資新視野」影片，可更深入瞭解本檔ETF的商品特色、投資策略及資產配置理念；另有關國泰收益非投等債ETF相關資訊，亦可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊/債券及固定收益ETF」項下查詢。

此外，為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於今年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，提供給投資人的獎項有加掛ETF新手獎、加掛ETF交易獎及百寶獎（ETF、ETN），以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員協助推廣，欲瞭解相關活動辦法，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 國泰投信 櫃買中心

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