有筆「閒錢」現在適合買0050嗎？長期投資別想低買高賣…重點是持續進行

「我有一筆『閒錢』想買元大台灣50（0050）或其他ETF，現在適合進場嗎？」

既然是閒錢，買在現在的最高點會怎樣？

如果之後往下跌，那你不就可以越買越便宜嗎？

反正你沒用槓桿，跌不會跌比別人多，也不會斷頭，你要擔心什麼？

長期投資的重點不在於你能不能低買高賣，而是你能不能持續進行。

投資不是賭博，不是去賭看看會不會賺錢。

如果你就只有這筆「閒錢」，後面生不出錢可以繼續買。

那這筆錢根本就不是閒錢，是你以後的養老本。

沒有那種每次進場都買在最高點的事，那換句話說如果是這樣不就等於你之前買的都已經賺錢了嗎？

但你沒那麼好運。看看自己抓到幾次低點幾次高點，你就會知道自己想太多。

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