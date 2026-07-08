00929狂飆75％強壓大盤！月配型ETF冷清遭低估？優缺點與自救兩招大公開

相對市值型、主動型等ETF的熱絡討論程度，月配型ETF顯得冷清很多，感覺上就是比較不受投資人的青睞，但是今年的老牌月配型ETF 00929的基金績效卻繳出75％的驚人好成績，根本強壓大多數的高配息、市值型ETF啊！

剛好今天（8日）是主動型也是月配息ETF 00400A的第一次配息的最後買進日，知名的月配型ETF巨嬰 00940也公布了繼續月配0.05元，本文就來討論最近的月配息ETF動態。

直接先講月配型ETF的優點：

一、每個月創造出現金流

每個月有配息可以領就是「爽」，感覺是擁有一間房子在收租金，很適合家庭主婦、退休族、有固定支出（例如車貸、房貸）要付的上班族。

二、​強迫實現部分獲利

有些人就是腦衝，只會一直買基金，不懂得逢高賣基金鎖住獲利，這種人就應該去買月配型ETF，讓月配息幫你固定實現獲利。

三、避免繳健保補充保費

把一整年的配息分成12次發放，就不容易達到單筆2萬元以上要被扣繳健保補充保費的門檻。

至於月配型ETF的缺點包括以下：

一、內部成本高

投信公司每個月要匯錢給你，會有10元匯費（除非兩者為同一銀行）、郵資、賣股獲利的手續費、證交稅、內部行政處理等看不見的成本，這些都是要從此基金的淨值去支付的。

二、有股價漲不太動的感覺

既然每個月都配錢給你，淨值、股價也就每個月隨之減少，以致於月配型ETF容易給你股價漲輸人的感覺，也比較不能累積ETF的長期績效。

投信公司為了解決這個問題，才紛紛推出主動型月配息ETF（例如00400A）來加強操盤績效，或是改採靈活、精進選股的策略，例如00929今年就是買了聯電、聯發科、大立光等飆股，淨值從20元一口氣飆到30多元啊！

三、不保證穩定現金流

台股行情漲跌不定，所以月配息ETF只能給你現金流，但是不能保證給你「穩定」的現金流。

例如前面提到績效一級棒的00929，本月雖然配出0.38元的超高月配息，但是它也曾經連續5個月都只配發0.05元的超低月配息。所以當你決定投資月配型ETF之前，你得耐得住這麼大的配息金額高低變動才行。

兩個自救方法

要不然你有兩種補救的方法...

第一個是多買一點ETF、讓降低的月配金額變得還能多領一點，雖然這句像是廢話，但卻是很直白的方法。

​第二個方法是：自行平衡月配金額。例如：00400A這個月是配息0.12元，你就當做只配發0.1元，規劃只用裡面的0.1元配息，其餘的0.02元留著以後再運用。總之就是不要把月配型ETF一時、或突然增加的高配息當做是常態喔！

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