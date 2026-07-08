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台股震盪散戶狂撿ETF 零股成交前五大4檔是ETF 個股成交這檔第一
台股今（8）日開高後陷入震盪，高低震盪幅度約800點，不過散戶仍勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有二檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾41萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾23萬張排名第五。其他個股包括群創（3481）逾40萬張排名第二，中石化逾29萬張排名第三，友達（2409）逾25萬張排名第四。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）958萬、主動統一台股增長（00981A）有306萬、群益臺灣加權正2（00685L）有303萬、國巨*（2327）有294萬，以及元大台灣50正2（00631L）有245萬。高達四檔都是ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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