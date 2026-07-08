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「第四法人」的低接投資神器來了！10檔百億台股ETF Q3彎腰撿鑽石

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：百億級台股ETF單位數成長前十強 註：篩選規模逾百億元的台股原型ETF 資料來源：CMoney 統計至7/7
表：百億級台股ETF單位數成長前十強 註：篩選規模逾百億元的台股原型ETF 資料來源：CMoney 統計至7/7

加權指數受美股承壓影響，大盤陷橫盤震盪，展望第3季行情，投信法人表示，台股正乖離擴大、融資餘額飆高、外資未平倉空單口數創高，7月盤勢轉趨震盪，但不是系統風險，反而是個別公司業績驗證期，預計績優股2027年仍看多，第3季股價若有拉回，提供中長線投資人低接良機，建議除挑選績優股布局外，亦可鎖定規模逾百億元、今年來受益權單位數正成長的台股ETF，透過目前大盤震盪階段分批卡位，等於彎腰撿鑽石，中長期持有，有助於勝率拉高、投資報酬回升。

根據CMoney統計截至7月7日，觀察今年規模逾百億元的台股ETF單位數成長幅度，台新臺灣IC設計ETF（00947）年初以來成長約144.8%，增幅最高；群益半導體收益ETF（00927）增加約127%次之；其他野村臺灣新科技50ETF（00935）、富邦科技ETF（0052）兩檔ETF，今年來單位數成長率，也分別有81%、59%，成長率都突破五成以上，至於其他進榜前10強，也多半為半導體、科技型ETF，今年吸金力強。

台新臺灣IC設計ETF（00947）經理人黃鈺民表示，今年AI贏家股估值壓力升高，全球各科技股面臨財報考驗，目前看來，市場對全球科技股漲勢，提出更苛刻的要求，個股企業訂單及獲利狀況進入實際驗收期，造成短線記憶體族群遇利多出盡賣壓，但中長線來看，記憶體報價延續強勢，HBM訂單能見度暢旺，這波記憶體族群股價回檔，可視為漲多的技術性整理，加上AI代理階段開始，全球存儲產業的結構性成長商機大爆發，已帶動HBM、DRAM、企業級SSD與 近期HDD供需同步吃緊，長期缺貨漲價利多，提供記憶體族群基本面具強勁支撐。

IC設計方面，根據高盛證券最新報告指出，人工智慧（AI）投資重心，正從算力與雲端基礎設施，逐步向更廣泛的製造、能源、物流、國防、生命科學與機器人等現實場景與實體經濟延伸，預料未來AI贏家轉向邊緣（Edge）AI，帶旺台廠ASIC、IP、IC設計相關族群業績奮起，未來獲利與股價成長潛力大開。

台新投信ETF投資團隊建議，全球AI趨勢大躍進，2026年起將從過去生成式AI，進入代理式AI，外資機構預估，未來只要Token需求持續上升，AI實質需求將只增不減，建議投資人為降低股票波動風險，持有半導體被動ETF，透過一籃子持股方式投資多檔成分股，可以分散個股波動風險；另外，投人若特別看好記憶體與ASIC進入長期成長紅利，亦可布局聚焦「IC設計＋記憶體」雙強組合的台股ETF，直搗台廠半導體鏈成長雙核心，捕捉股價中長期爆發潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股

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