AI泡沫隱憂重擊費半、亞股！00964「跨國高股息」配置單日上漲1％逆勢抗震

投資人對AI泡沫的隱憂導致費半指數大跌，亞股今（8）日呈現修正格局，台股跌破月線，日本、韓國股市同步回檔，韓股更在季線附近苦撐。AI與半導體族群短線漲多後出現估值修正壓力，資金開始轉向防禦與收益兼具的資產。在此背景下，聚焦亞太高股息企業的ETF表現相對抗震，中信亞太高股息ETF（00964）今逆勢走揚，盤中上漲逾1%。

00964經理人張苡琤表示，近期市場波動主要來自科技股評價面的壓力。隨著美股半導體指數與AI相關個股出現明顯回檔，資金轉向尋求具現金流與防禦特性的標的，高股息資產因此成為避風港之一。

張苡琤指出，00964投資範圍鎖定亞太主要市場，包括台灣、日本、韓國、香港、星、澳，並篩選股利率高於3%、同時具備財務品質的企業。相較於僅集中台股的高股息ETF，00964擁有更分散的收益來源，可降低單一市場或產業波動的影響。

從持股結構來看，00964前十大持股約占三成多，涵蓋電子零組件、光電、金融、航運、建材與通路等多元產業。主要成分股包括禾伸堂、群創、統一證、聯電、華碩及航運類股等，配置並未集中在AI或半導體族群，使其在科技股回檔時仍具一定抗震能力。

張苡琤說明，本波亞股回檔與全球資金重新評估科技股估值密切相關。當成長型資產面臨修正時，兼具收益與防禦的高股息策略往往成為資金輪動的主要去處。00964透過跨區域與跨產業配置，提供不同於傳統單一市場高股息ETF的選擇。

此外，張苡琤也提醒，投資人過去多以台股高股息ETF為主，但其持股結構普遍集中於電子與金融族群，一旦外資調節或電子股修正，整體波動也會被放大。00964透過亞太區布局，將收益來源延伸至多國市場，有助提升組合穩健度。

展望後市，隨著利率政策、匯率變動與地緣政治風險仍存，全球股市短線震盪恐難避免。然而，在資金逐步由單一成長題材轉向多元資產配置的趨勢下，具備高息、防禦與分散優勢的亞太高股息資產，仍有望成為中長期投資的重要配置工具。

中信投信日前也公告00964配息，本次每受益權單位擬配發0.12元，預計7月16日除息、8月11日發放。若以7日收盤價13.93元估算，單次配息率約0.86%，換算年化配息率逾10%，在月配型高股息ETF中表現亮眼，可望吸引投資人目光。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。