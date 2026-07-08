金融創新浪潮加速 009825靠「等權重」掌握金融創新商機

近期金融創新題材持續受到市場關注。全球穩定幣發行商Circle近日宣布推出新的支付服務，進一步擴大USDC在全球企業支付與跨境金流的應用，也反映穩定幣正逐步走向主流金融市場。隨著人工智慧、資產代幣化及數位金融持續發展，金融創新產業可望迎來更多發展機會。

聯邦美國金融創新ETF（009825）追蹤美國金融創新指數，採用等權重配置方式，均衡布局約30檔美國金融創新先驅。不論企業市值大小，皆給予相近的投資比重，在產業快速輪動時，更能全面掌握數位支付、加密經濟、金融科技等多元領域的成長動能。

市場法人表示，金融創新涵蓋的產業更加多元，交易及支付處理服務、資訊科技及其他等相關行業，隨著全球支付模式持續數位化，以及加密經濟技術逐步擴大應用，相關企業長期發展潛力備受市場關注，而透過等權重配置，也有助於降低單一企業表現對投資組合的影響，更完整反映整體金融創新產業的發展方向。不過，產業變化快速，企業排名也可能隨著技術演進而改變，如何避免投資過度集中於少數個股，成為投資人布局的重要課題。

此外，009825透過指數定期調整各檔持股權重，避免股價大幅上漲後單一個股比重過高，使投資組合持續維持均衡配置。在金融創新產業快速演進的環境下，聚焦大、中小型企業，提供投資人一次布局多元金融創新企業的機會，有助於掌握產業長期發展趨勢，作為參與全球金融創新的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。