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自家ETF不收雙重經理費！009826公說書細節再曝光：兩種追蹤差異太大需公會網站公告

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826公開說明書，指出經理公司旗下基金不收雙重經理費，且規模達10億以上若持股低於指數50%或5日追蹤差距達負1.7%即須公告。圖／本報系資料照片
009826公開說明書，指出經理公司旗下基金不收雙重經理費，且規模達10億以上若持股低於指數50%或5日追蹤差距達負1.7%即須公告。圖／本報系資料照片

在貝萊德世界股票（009826）的公開說明書中，我覺得還有三個地方比較值得注意：

1、投資於經理公司經理之基金時，不得收取經理費

這代表如果ishares自家的ETF，不會再增加經理費，（但可能其他費用還是會收）但至少對整體成本的影響就會很小了，畢竟持有ETF不能超過10%。

2、如發生兩種追蹤差異太大狀況，需要在公會網站公告，這包括：

「本基金持有成分股檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分股檔數有重大差異者」，其中重大差異係指本基金持有成分股檔數低於標的指數成分股檔數之50%視為重大差異，惟若基金當日規模小於新台幣10億元時，本基金所投資之成分股檔數與所追蹤之標的指數成分股檔數覆蓋率低於35%，視為重大差異。」

「本基金持有成分股及期貨交易部位之調整，導致本基金績效與標的指數表現之追蹤差距（Tracking Difference）有重大差異者」，其中重大差異係指因部位調整使得本基金近五個營業日合計追蹤差距達負1.70%以上」

這規則很好，雖然不是強制規定，但只要基金募到10億以上，成分股持有檔數沒超過一半，就得要公告，所以經理人一定會把50%也就是超過1100檔成分股當作重要目標。另外也會努力避免5天就差1.7%的狀況。

3、客製化指數風險數據差異揭露：

年化波動度：標普TIP世界股票指數的14.51% S&P Global BMI14.32%

期間最大跌幅-：標普TIP世界股票指數34.06% S&P Global BMI -34.35%

看起來兩者的風險差距很小。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF 經理費

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