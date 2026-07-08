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貝萊德世界股票（009826）270頁公說書重點解密！達人6點：被動式持有成分股而非主動操作

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
哆啦王統整貝萊德世界股票（009826）公開說明書隱藏重點，揭露其採最佳化複製、指數授權費固定0.045%及最低一萬元即可申購等關鍵細節。中央社
哆啦王統整貝萊德世界股票（009826）公開說明書隱藏重點，揭露其採最佳化複製、指數授權費固定0.045%及最低一萬元即可申購等關鍵細節。中央社

剛才終於看到貝萊德世界股票（009826）的公開說明書，內容270幾頁還沒時間都看完，這裡先講幾個目前看到比較重要，而之前的宣傳頁面或指數頁面沒講到的點。

1、可以使用ETF、期貨、選擇權等衍伸工具，但因為規定90%要投資於成分股，也就是說使用ETF或期貨間接用於追蹤的工具只會在10%以下，影響較小。

2、ETF允許作匯率避險。但正常來說要匯率避險又花錢又會偏離追蹤指數所以應該是不會做。

3、複製採用「最佳化法」，可理解不太可能完整持有2200支所有成分股。 但也明確說是「被動式」，而不是主動操作。

4、最低申購金額：一萬元（也就是一張），不貴。

5、清算門檻：成立滿一年後，淨資產價值最近三十個營業日

平均值低於新臺幣壹億元。這要達到機率應該有點低。

6、上市年費：本基金資產規模之0.03%，每年最高上限為新臺幣30萬元。（有最高上限，規模變大之後年費就會變小）

7、指數授權費：0.045%（可惜是固定的，代表規模長大也不會減少）

之後看更完整再看到重要的點，會再分享。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF

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