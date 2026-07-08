7月市值型ETF除息大比拚！為何00905年化息率能奪冠、衝14.7%？
台股下半年開局面臨高檔震盪，隨著大盤屢創新高，投資人對於「該追高還是該獲利了結」陷入兩難。不過，近期市場資金除了湧入高股息ETF避險外，不少看好台股長期經濟發展的投資人，也開始尋找兼具「參與大盤成長」與「高配息保護」的市值型ETF。根據7月最新除息公告，部分市值型ETF祭出雙位數的年化配息率，意外成為本月除息秀的另一大亮點。
打破市值型低息迷思 00905配息數據霸榜
過去，市值型ETF（如0050、006208）主要著重於資本利得（賺價差），配息率通常落在1%至4%之間。不過，觀察7月即將除息的市值型ETF數據，卻意外出現資本利得與配息雙雙創高的亮眼表現。
據最新公告，FT臺灣Smart（00905）預估每單位配發1.058元，若以7月1日收盤價28.73元計算，單次息率達3.68%，換算年化息率高達14.7%，不僅在市值型ETF中居冠，甚至超越市場上多數的高股息ETF。此外，中信臺灣智慧50（00912）與聯邦台精彩50（009804）也分別繳出11.4%與12.5%的年化息率，顯示部分市值型 ETF在配息能力上已具備強大競爭力。
7月「市值型」ETF配息比一比！00905奪冠
|股票代號
|股票名稱
|7/1 收盤價
(元)
|配息頻率
|預估除息金額
(元)
|預估年化息率
|00905
|FT臺灣Smart
|28.73
|季配
|1.058
|14.70%
|009804
|聯邦台精彩50
|24.44
|半年配
|1.53
|12.50%
|00912
|中信臺灣智慧50
|34.96
|季配
|1
|11.40%
|006208
|富邦台50
|253.65
|半年配
|4.75
|3.70%
|0050
|元大台灣50
|109.35
|半年配
|0.6
|1.10%
資料來源：CMoney；資料日期：2026.07.01。
新一代市值型ETF為何兼顧成長與收益？
為何同樣是市值型 ETF，配息率卻有如此大的落差？關鍵在於「選股邏輯」的差異。傳統的0050或006208是「純市值加權」，也就是公司規模越大、權重越高，較容易受單一權值股的股價與配息政策影響。
而00905這類被稱為「Smart Beta」的新型態 ETF，則是在市值篩選的基礎上，加入了「品質、價值、動能」等多因子指標。透過這種機制，不僅能參與台股大盤的上漲動能，還能自動調節持股，篩選出具備獲利品質且估值合理的企業，進而創造出更充沛的配息來源。對於想參與台股成長，又捨不得放棄高現金流的投資人來說，成為較能平衡的替代方案。
專家提醒：市值型仍需關注長期總報酬
但是，雖然00905本次配息亮眼，法人仍提醒，投資市值型ETF的核心目標應放在「長期總報酬（資本利得＋股息）」。高配息雖然能在震盪市況中提供心理保護與現金流，但投資人仍需留意ETF填息的狀況。建議投資人可依據自身的資金規劃，趁著大盤震盪回檔之際，透過定期定額的方式分批佈局這類多因子市值型ETF，既能鎖定本次高息，也能長線佈局台股未來的成長潛力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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