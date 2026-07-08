7月市值型ETF除息大比拚！為何00905年化息率能奪冠、衝14.7%？

台股下半年開局面臨高檔震盪，隨著大盤屢創新高，投資人對於「該追高還是該獲利了結」陷入兩難。不過，近期市場資金除了湧入高股息ETF避險外，不少看好台股長期經濟發展的投資人，也開始尋找兼具「參與大盤成長」與「高配息保護」的市值型ETF。根據7月最新除息公告，部分市值型ETF祭出雙位數的年化配息率，意外成為本月除息秀的另一大亮點。

打破市值型低息迷思 00905配息數據霸榜

過去，市值型ETF（如0050、006208）主要著重於資本利得（賺價差），配息率通常落在1%至4%之間。不過，觀察7月即將除息的市值型ETF數據，卻意外出現資本利得與配息雙雙創高的亮眼表現。

據最新公告，FT臺灣Smart（00905）預估每單位配發1.058元，若以7月1日收盤價28.73元計算，單次息率達3.68%，換算年化息率高達14.7%，不僅在市值型ETF中居冠，甚至超越市場上多數的高股息ETF。此外，中信臺灣智慧50（00912）與聯邦台精彩50（009804）也分別繳出11.4%與12.5%的年化息率，顯示部分市值型 ETF在配息能力上已具備強大競爭力。

7月「市值型」ETF配息比一比！00905奪冠

股票代號 股票名稱 7/1 收盤價

(元) 配息頻率 預估除息金額

(元) 預估年化息率 00905 FT臺灣Smart 28.73 季配 1.058 14.70% 009804 聯邦台精彩50 24.44 半年配 1.53 12.50% 00912 中信臺灣智慧50 34.96 季配 1 11.40% 006208 富邦台50 253.65 半年配 4.75 3.70% 0050 元大台灣50 109.35 半年配 0.6 1.10%

資料來源：CMoney；資料日期：2026.07.01。

新一代市值型ETF為何兼顧成長與收益？

為何同樣是市值型 ETF，配息率卻有如此大的落差？關鍵在於「選股邏輯」的差異。傳統的0050或006208是「純市值加權」，也就是公司規模越大、權重越高，較容易受單一權值股的股價與配息政策影響。

而00905這類被稱為「Smart Beta」的新型態 ETF，則是在市值篩選的基礎上，加入了「品質、價值、動能」等多因子指標。透過這種機制，不僅能參與台股大盤的上漲動能，還能自動調節持股，篩選出具備獲利品質且估值合理的企業，進而創造出更充沛的配息來源。對於想參與台股成長，又捨不得放棄高現金流的投資人來說，成為較能平衡的替代方案。

專家提醒：市值型仍需關注長期總報酬

但是，雖然00905本次配息亮眼，法人仍提醒，投資市值型ETF的核心目標應放在「長期總報酬（資本利得＋股息）」。高配息雖然能在震盪市況中提供心理保護與現金流，但投資人仍需留意ETF填息的狀況。建議投資人可依據自身的資金規劃，趁著大盤震盪回檔之際，透過定期定額的方式分批佈局這類多因子市值型ETF，既能鎖定本次高息，也能長線佈局台股未來的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。