快訊

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

LINE免費貼圖6款！「買完再後悔」、「魔法小卡」購物狂必用 黏黏屋圖案超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

7月市值型ETF除息大比拚！為何00905年化息率能奪冠、衝14.7%？

聯合新聞網／ 綜合報導
7月市值型ETF除息數據公告，00905以14.7%年化息率奪冠，009804與00912亦繳出雙位數高息，打破傳統市值型低配息迷思。記者許正宏／攝影
7月市值型ETF除息數據公告，00905以14.7%年化息率奪冠，009804與00912亦繳出雙位數高息，打破傳統市值型低配息迷思。記者許正宏／攝影

台股下半年開局面臨高檔震盪，隨著大盤屢創新高，投資人對於「該追高還是該獲利了結」陷入兩難。不過，近期市場資金除了湧入高股息ETF避險外，不少看好台股長期經濟發展的投資人，也開始尋找兼具「參與大盤成長」與「高配息保護」的市值型ETF。根據7月最新除息公告，部分市值型ETF祭出雙位數的年化配息率，意外成為本月除息秀的另一大亮點。

打破市值型低息迷思 00905配息數據霸榜

過去，市值型ETF（如0050、006208）主要著重於資本利得（賺價差），配息率通常落在1%至4%之間。不過，觀察7月即將除息的市值型ETF數據，卻意外出現資本利得與配息雙雙創高的亮眼表現。

據最新公告，FT臺灣Smart（00905）預估每單位配發1.058元，若以7月1日收盤價28.73元計算，單次息率達3.68%，換算年化息率高達14.7%，不僅在市值型ETF中居冠，甚至超越市場上多數的高股息ETF。此外，中信臺灣智慧50（00912）與聯邦台精彩50（009804）也分別繳出11.4%與12.5%的年化息率，顯示部分市值型 ETF在配息能力上已具備強大競爭力。

7月「市值型」ETF配息比一比！00905奪冠

股票代號股票名稱7/1 收盤價
(元)		配息頻率預估除息金額
(元)		預估年化息率
00905FT臺灣Smart28.73季配1.05814.70%
009804聯邦台精彩5024.44半年配1.5312.50%
00912中信臺灣智慧5034.96季配111.40%
006208富邦台50253.65半年配4.753.70%
0050元大台灣50109.35半年配0.61.10%

資料來源：CMoney；資料日期：2026.07.01。

新一代市值型ETF為何兼顧成長與收益？

為何同樣是市值型 ETF，配息率卻有如此大的落差？關鍵在於「選股邏輯」的差異。傳統的0050或006208是「純市值加權」，也就是公司規模越大、權重越高，較容易受單一權值股的股價與配息政策影響。

而00905這類被稱為「Smart Beta」的新型態 ETF，則是在市值篩選的基礎上，加入了「品質、價值、動能」等多因子指標。透過這種機制，不僅能參與台股大盤的上漲動能，還能自動調節持股，篩選出具備獲利品質且估值合理的企業，進而創造出更充沛的配息來源。對於想參與台股成長，又捨不得放棄高現金流的投資人來說，成為較能平衡的替代方案。

專家提醒：市值型仍需關注長期總報酬

但是，雖然00905本次配息亮眼，法人仍提醒，投資市值型ETF的核心目標應放在「長期總報酬（資本利得＋股息）」。高配息雖然能在震盪市況中提供心理保護與現金流，但投資人仍需留意ETF填息的狀況。建議投資人可依據自身的資金規劃，趁著大盤震盪回檔之際，透過定期定額的方式分批佈局這類多因子市值型ETF，既能鎖定本次高息，也能長線佈局台股未來的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型 00912中信臺灣智慧50 009804聯邦台精彩50

延伸閱讀

傳奇投資大師喊「我正在賣」！警告AI泡沫恐破 網酸：幾天幾個月幾年都給你講

台積電、聯發科多空激戰！台股開高急漲350點後一度翻黑 拉鋸45,600關

00888擁20％聯電（2303）黑馬！今年狂漲近1倍、年化配息破18％ 股添樂：制霸大方配息榜

00961預估配息0.19元、年化破18%！法人曝關鍵：ROE選股邏輯擺脫價值陷阱

相關新聞

自家ETF不收雙重經理費！009826公說書細節再曝光：兩種追蹤差異太大需公會網站公告

貝萊德世界股票（009826）公開說明書揭示，對自家ETF不再收取經理費，降低整體成本。此外，如追蹤差異重大，亦需在公會網站公告，強化透明度。客製化指數的風險數據差異顯示，其波動度和最大跌幅相近。

貝萊德世界股票（009826）270頁公說書重點解密！達人6點：被動式持有成分股而非主動操作

貝萊德世界股票（009826）最新公開說明書揭示關鍵資訊！該基金採被動式持有成分股，每年的上市年費上限為新臺幣30萬元，最低申購金額僅一萬元，並允許少量使用衍生工具追蹤指數。

7月市值型ETF除息大比拚！為何00905年化息率能奪冠、衝14.7%？

7月市值型ETF除息競爭激烈，FT臺灣Smart (00905)年化息率達14.7%，成為市場焦點，超越多數高股息ETF。專家提醒，投資人應著眼長期總報酬，合理規劃資金布局。

00961預估配息0.19元、年化破18%！法人曝關鍵：ROE選股邏輯擺脫價值陷阱

台股高股息ETF近期表現驚艷，FT臺灣永續高息（00961）預估年化配息率達18%，掀起月配息大戰。市場選股邏輯轉向ROE指標，防範價值陷阱，投資人需理性觀察總報酬及填息能力。

00888擁20％聯電（2303）黑馬！今年狂漲近1倍、年化配息破18％ 股添樂：制霸大方配息榜

台股今年配息最猛的ETF不是高股息ETF，而是以科技股為主的永豐台灣ESG（00888），年化配息超過18%。隨著聯電等主流科技股大漲，ETF的資本利得驚人，未來有望持續加碼配息。

拿特定期間績效比？哆啦王批「0050竟不是最強」是假議題：贏輸本就正常

雖然元大台灣50（0050）在全球ETF中排名前50，但短期績效未能領先於其它策略型或主動型ETF並不意外。市場中單均偏重大型股的特性使得0050的漲跌與其它個股投資存在自然贏輸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。