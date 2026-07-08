00961預估配息0.19元、年化破18%！法人曝關鍵：ROE選股邏輯擺脫價值陷阱
台股近期面臨高檔震盪，投資人「居高思危」情緒升溫，資金明顯轉向具備防禦與現金流優勢的高股息 ETF。適逢 7 月 ETF 除息旺季，各家投信業者陸續公告配息數據，其中，多檔熱門月配 ETF 年化配息率突破雙位數，引發市場高度關注。
月配息大戰開打！00961以18%年化息率突圍
根據最新公告的 7 月除息數據，月配型高股息 ETF 表現亮眼。觀察市場熱門標的， FT臺灣永續高息（00961）本次預估每單位配發 0.19 元，若以 7 月 1 日收盤價 12.64 元計算，單次息率約 1.5%，換算年化息率高達 18%，在同類型產品中位居前列。
緊追在後的是老牌月配霸主復華台灣科技優息（00929），預估年化息率達 14.8%；中信成長高股息（00934）亦有 12.7% 的表現。
|股票代號
|股票名稱
|7/1 收盤價(元)
|預估除息金額(元)
|預估年化息率
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.64
|0.19
|18.0%
|00929
|復華台灣科技優息
|30.78
|0.38
|14.8%
|00934
|中信成長高股息
|28.3
|0.3
|12.7%
|00939
|統一台灣高息動能
|21.27
|0.125
|7.1%
|00944
|野村趨勢動能高息
|22.22
|0.109
|5.9%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.62
|0.05
|4.8%
資料來源：CMoney；資料日期：2026.07.01。
不再只看殖利率 更要「檢視ROE」
不過，隨著高股息 ETF 產品百花齊放，選股邏輯也以開始發生變化，如過去市場挑選高股息，多半依賴「預測未來殖利率」或「參考過去配息穩定度」，但近年來，市場發現若只追求高殖利率，容易落入「價值陷阱」，買到股價大跌才導致殖利率飆高的弱勢股。
因此，新一代的高股息 ETF 開始導入「獲利體質」的濾網。以本次配息亮眼的 00961 為例，其追蹤指數的核心邏輯便是要求企業的「股東權益報酬率（ROE）大於 0」。法人分析，先透過 ROE 確認公司「真的有賺錢」，再從中挑選股利率佳、且尚未被市場買貴的標的，不僅能確保配息來源的穩定性，在面對大盤回檔時，具備實質獲利支撐的企業也更具抗跌能力。
配息數字亮眼仍要留意總報酬與填息能力
不過，雖然多檔高股息ETF，配息數字亮眼，但投資人仍應保持理性，將「先領息、再等成長」作為震盪市況下的核心策略。同時，配息率並不代表實際報酬率，投資人除了比較帳面上的年化息率外，更應觀察 ETF 的成分股體質與過往的填息表現，透過定期定額分散風險，穩健打造現金流。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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