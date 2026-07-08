00888擁20％聯電（2303）黑馬！今年狂漲近1倍、年化配息破18％ 股添樂：制霸大方配息榜

＊原文發文時間為7月7日

原來，台股現在配息最猛的已經不是高股息ETF了。

這張圖統整今年以來，以近4季殖利率排名，配息最猛的5檔ETF。

有意思的是，裡面只有一檔是高股息ETF，而且沒有一檔是月配息，清一色全都是季配息。

什麼原因？最主要是今年科技股真的太強了。只要成分股有沾上這些主流科技股的ETF，漲幅都很驚人。所以很多ETF帳面都累積不少資本利得，配息自然有了加碼的空間。

偏偏高股息ETF買的多半是價值股，而不是主流AI概念股，所以就算成分股配息不錯，少了資本利得這一塊，配息數字還是追不上。

從這5檔ETF前3大成分股觀察，可以發現多數是台積電、聯電、聯發科、日月光這4檔股票。你猜猜今年的黑馬是誰?

先說台積電，今年漲60%，是這4檔股票當中「漲最少」的。台達電漲108%、日月光漲174%、聯發科漲194%。

大黑馬是聯電（2303），目前已經累積237%的漲幅。

過去很少有ETF會重倉持有這檔股票，但永豐台灣ESG（00888）是台股少數持有聯電超過20%的ETF，這也讓他今年才剛過一半，就交出了近1倍的漲幅。最近一次配息也一口氣配了1.753，年化超過18%。（7／24最後買進）

雖然配息數字看起來很誇張，但如果對比它們今年漲幅，其實都還算合理。

展望下半年，只要AI的勢頭還沒停，我認為這批ETF會持續加碼配息。很可能到年底，你會慢慢懷疑，到底誰才是高股息ETF。

都說配息與價差不可能兼具，但在今年，圖表上這些ETF很可能就是少數特例。

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