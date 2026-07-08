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四檔台股正二 ETF 比一比 00685L 最便宜、管理費最低、今年漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
4檔台股正二ETF。（資料來源:CMONEY、2026/7/7）
4檔台股正二ETF。（資料來源:CMONEY、2026/7/7）

今年最賺錢的台股ETF群益臺灣加權正2（00685L），分割後在7月7日恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，不過7日大盤大跌逾千點，最後00685L 收在12.23元，成為市場上最便宜的台股正二ETF，從成交量來看，由於分割後價格便宜、流動性變好，成交量創歷史天量121萬張，也成為成交人氣王。

市場上目前有四檔台股正二ETF，以今年來漲幅高低依序為分別是00685L 127.32%、元大台灣50正2（00631L）125.39%、國泰臺灣加權正2（00663L）125.25%、富邦臺灣加權正2（00675L）124.53%，其中僅00675L尚未分割，所以目前股價最貴323.55元，三檔分割過的台股正二ETF收盤價來看，00685L目前是最便宜的。再進一步觀察這四檔正二的管理費用，最高來到1%，00685L管理費最低僅0.3%，兩者相差逾3倍，長期投資的投資人可別小看這筆隱形支出。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。

雖然AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀，不過投資也一定要有風險意識，台股正2 ETF 的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

00685L經理人洪祥益表示，展望台股後市，企業獲利強勁，年至今台股EPS上修至成長50%。而總經數據也優異，美銀發表最新研究報告大幅上調台灣2026年經濟成長預期，將今年GDP增速預測上修至12%。

在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，台股目前仍沿著月線持續上行，每逢回檔至月線都有支撐並再創新高。然若台股有較大的回檔，自2025年5月多頭趨勢以來，季線為更強勁的支撐，也為更佳逢低布局的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 富邦

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