拿特定期間績效比？哆啦王批「0050竟不是最強」是假議題：贏輸本就正常

雖然元大台灣50（0050）規模2兆多排進全球前50大ETF了，但從很多新聞或FB的標題文章內容，就知道並不了解指數化投資的觀念。

有一個常見的標題叫「0050竟不是最強」然後就拿特定期間的其他可能是策略型、主題型、主動型的ETF來比較，說它們贏0050。

但0050不是最強或現在台股ETF這麼多，短期績效排不進前5前10，不是很正常的嗎？0050本來就是市場平均再偏重大型股一些，對市場上的個股、策略...有贏有輸本來就很正常。

哪需要「竟」什麼鬼...。

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