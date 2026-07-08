五檔台股ETF市場聚焦 投資半導體及AI績效最佳

近期台股呈現高檔震盪格局，多空拉扯下加權指數近月小漲0.9%，台股ETF表現也是漲跌互見。不過仍有數檔產品人氣熱絡。統計近一月規模增加超過百億元、日均成交量超過萬張的台股ETF產品共有五檔，其中又以投資半導體及AI相關的ETF績效最突出。

財富管理專家指出，雖然近期台股隨美股回檔而波動加劇，市場投資氣氛略顯觀望，但仍不減台股ETF投資熱度，受益人數已突破1,700萬人，從交易量、規模增加、受益人增加等面向來觀察，可發現科技型、市值型與高息型持續受市場青睞。

以近月績效與成交量表現皆突出，且規模增加明顯的群益半導體收益ETF（00927）為例，其藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，協助投資人同時滿足半導體成長行情和收益來源的需求。

近日00927也公布最新配息，本次預估每股配發金額翻倍上調至1.88元，以公告日收盤價來推算，預估年化配息率近18%，令市場驚豔。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，近期台股市漲波動明顯，資金調節壓力多落在AI供應鏈，不過即使短線出現估值修正，仍不改AI長期發展趨勢，當前市場對於AI需求持續暢旺，而半導體又是AI發展基礎，台灣又具備完善的上、中、下游供應鏈，為全球重要技術生產基地，在需求成長與AI應用全面擴散下，可望續享產業成長利多，後市表現值得期待，投資人也不妨運用成分股廣納獲利能力與配息能力俱佳的半導體ETF，一次滿足半導體成長行情與收益需求。

元大台灣50ETF為市場純市值型ETF，追蹤台灣50指數且隨台灣產業與時俱進調整，擁有不會錯過市場行情的優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。