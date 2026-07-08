台股ETF人氣強強滾 近一周11檔人數成長

台股近來高檔震盪，一籃子打包各式主題股票的ETF人氣不減，根據最新資料顯示，ETF總受益人已逾2,145萬人，周增逾12.8萬人。觀察台股ETF的受益人，有11檔近一周受益人呈正成長，並以主動型、高息型備受青睞。

11檔人氣ETF包括主動凱基台灣（00407A）、主動復華未來50、群益台灣精選高息、凱基台灣TOP50、元大台灣50、元大高股息、富邦台50、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、中信關鍵半導體、國泰台灣科技龍頭等。其中，主動式新兵主動凱基台灣ETF近一周人數增幅達38.5%，表現亮眼。

法人分析，在受益人數前20大的台股ETF中，包括元大台灣50、國泰永續高股息，及富邦台50等，都是投資人耳熟能詳的產品。隨著市場環境與投資觀念演變，6月發行的主動凱基台灣ETF則強調不配息再投入，掛牌僅兩周，受益人數也擠進排名前20，顯示投資人對不配息產品的接受度提高。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，台股今年以來多頭格局由強勁的總經數據所支撐，預估未來一年台股EPS持續上揚機率高。不過目前資金過度集中於單一產業，因此市場只要出現雜音就容易引發短線價格波動，建議投資人以定期定額平均持股成本，並以不配息直接再投入的投資策略，掌握台股長多趨勢的時間複利效果。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，也不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。