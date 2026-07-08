被動式ETF抗跌 擁高股息、低波動與金融等題材

台股昨（7）日震盪加劇，單日千點波動再現，根據歷史經驗顯示，大盤歷經劇烈修正後，中長線反而具備高機率反彈表現。在市場短線籌碼與高估值壓力升溫之際，具高股息、低波動與金融等題材的被動式ETF，相對抗跌。

台股昨日寫下史上第八大單日收盤跌點紀錄；盤中高低點震盪達1,535點，則創下史上第五大單日震盪點數。事實上，統計大盤在過去單日震盪千點以上共有33次，以有資料的近29次統計顯示，後五日、後十日、後20日、後40日、後60日平均漲幅分別為3.23%、4.93%、8.8%、20.66%、24.73%，平均上漲機率也是都有九成以上，大盤在拉回整理期間，部分資金反可以選擇台股被動式ETF布局，進可攻、退可守。

觀察昨日被動式ETF抗跌表現前十強，依序為：元大MSCI金融漲0.6%、復華富時高息低波持平、凱基優選30跌0.1%等。

群益投信台股ETF團隊表示，聯準會轉鷹派與AI晶片獲利疑慮共振，高PE的AI與半導體族群股價受到壓抑。大盤今年以來一路上揚，今年最大漲幅達66.4%，且中間不曾經歷明顯回檔，在目前市場整體資金槓桿率已來到相對高點下，且在企業配息及獎金等增量資金不及入市前提下，短線上股市修正整理難免。

不過，從基本面而言，台股科技企業第2季公布營收數字樂觀，市場已經在期待營收利多訊息。今年在指數大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議勿須過度緊張，可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢公司。

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